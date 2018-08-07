AK Partili Yılmaz'dan Dolar Açıklaması: Ekonomik Temellerle İzah Edilemeyecek Dalgalanmalar Er Geç Durulacaktır

Dövizdeki görülen tarihi rekorlar sonrası AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti'nin ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu.

"FİNANSAL SPEKÜLASYONLARA KARŞI BÜNYEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Türkiye siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülkedir. Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır. Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız. İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz" dedi.