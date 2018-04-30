Ak Partili Yılmaz: Bu Seçim İki Kesim Arasında Gerçekleşecek

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler; ikinci kesim ise eski sistemi savunanlar" dedi.

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcıcı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin diğer seçimlerden farklı olduğunu, Türkiye'de yeni yönetim sisteminin ilk seçimi olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu seçim normal seçimlerden farklıdır. Geçen sene halkımız Anayasa değişikliklerine onay verdi, yeni bir yönetim sistemini belirledi. Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. Şu anda o sistemin bazı unsurları hayata geçmiş durumda, partili Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, ancak dört başı mamur bir şekilde bütün unsurlarıyla yeni yönetim sistemimizin hayata geçmesi, 24 Haziran seçimleriyle gerçekleşecektir. Yani 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz. Sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler, bunu kurmak isteyenlerdir. İkinci kesim ise eski sistemi savunanlar, Türkiye'yi tekrar eski sisteme taşımak isteyenlerdir. Bu mücadele, bu iki kesim arasındadır. Yeni sistemi savunanlar yeni yönetim sistemini Türkiye'de kurarak, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerdir. Eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecekler."

'ADAY OLMAYA CESARET EDEMİYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemediğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle dedi:

"Genel merkez olarak her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bizim adayımız bellidir. Az önce de dediğimiz gibi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama görüyorsunuz, muhalefet partileri daha aday bile belirleyebilmiş değiller. AK Parti şu anda seçim beyannamesini hazırlıyor. AK Parti kendi mutfağındaki politikaları tartışıyor. Çok şükür, onlardan çok daha öndeyiz. Onlar henüz kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Bir partinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor ve başka adaylar arıyor. Bu normal bir durum değil tabii. Bundan sonra temenni ederiz ki, Ana Muhalefet'in başında olan kişi, kendisi gelsin aday olsun. Bir yarış olsun, demokratik bir yarış olsun. Cumhurbaşkanı adayı kaybederse, vekil de olamıyor biliyorsunuz dolayısıyla bu siyasete bir dinamizm de getirir. Tabii ne yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Biz şimdi onlarla uğraşmıyoruz, kendi gündemimize hakimiz. İnşallah bu seçimde çok güzel bir başarı elde edeceğiz."

- Bingöl