Ak Partili Yazıcı'dan "İttifak" Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin MHP ile ittifak formülünün temel nitelikleriyle ilgili, "İttifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Bunu nasıl formüle edeceğiz, o komisyon çalışmaları sonrası ortaya çıkacak. Ben, seçmen hakkıyla ilgili haktan bahsetmiştim. Oy kullanmalarını zorlaştırmadan ittifakı sağlayacak bir formülasyon tercih edilebilir mi diye düşünülebilir" dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine ilişkin yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Geçtiğimiz yılın en önemli siyasal olayının anayasada yapılan değişikliğin olduğunu belirten Yazıcı, bunun iki yönünün öneminin bulunduğunu, yapılış şekli ve içeriğinin önemine işaret etti. 'Yapılış şekli' üzerinde görüşlerini paylaşmak istediğinin altını çizen Yazıcı, uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde bir sistem tartışması, başkanlık gündemi, parlamenter hükümet modeliyle alakalı tartışmaların devam ettiğini ifade etti. AK Parti'nin, anayasayı değiştirecek ve başkanlık modelini hayata geçirecek yeterli sayısının bulunmadığını belirten Yazıcı, 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsü sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'anayasa değişikliği konusunda destek verileceği' konusunda yaptığı açıklamaları hatırlattı. Bunun üzerine anayasa değişikliğinin tekrar gündeme geldiğini anlatan Yazıcı, MHP ile AK Parti'nin oluşturdukları heyetler arasında bu çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu değişikliğin özü itibarıyla Türk siyasal hayatında ve hukuksal yapıda çok köklü değişikliklerin yapılmasının başlangıcı olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Bu siyasi ve hukuki bir reform süreciydi. Dolayısıyla sürecin bu aşamasında yapılması gerekli şey, değiştirilmiş anayasaya göre uyum yasalarının hazırlanıp, sistem işler hale geldiğinde bu işlerliği sağlamaktır. Bu anlayışla çok yoğun çalışmalar yaptık gerçi kamuoyuna fazlasıyla yansımadı. Ne getirdi bu değişikliklerle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili? Bir defa egemenliğin anayasada değişik kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kullanılması uygulamasına son verilecek. Egemenlik tamamen bölünmez, vazgeçilmez, devredilmez bir şekilde millet tarafından kullanılmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Yeni sistemde temel hak ve hürriyetlere ilişkin özgürlükçü bir bakış açısıyla bu düzenlemelerin ele alınacağını anlatan Yazıcı, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oluruyla, gerekli değişiklikleri hazırlamak üzere partide 5 komisyonun oluşturulduğunu ifade etti.

"Her komisyon 7 üyeden oluşuyor"

Birinci komisyonun 'Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu' olduğunu belirten Yazıcı, "Genel hatlarıyla, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık teşkilatlarının yeni sisteme uygun hale getirilmesi, bakanlıkların yapılandırılması. Ne şekilde bir yapılanma ile daha etkin çalışma yapılabilir bunu formüle edecekler. Bu komisyonun başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz yapacak. Her komisyon 7 üyeden oluşuyor" dedi.

İkinci komisyonun 'Personel Rejimi Komisyonu' olduğunu belirten Yazıcı, "Bu komisyonun ismine bakarak personel rejimi tepeden tavana kadar yeniden yapılandırılacak diye düşünmeyin. Vatandaşlarımızın kazanılmış hakları var, bu komisyon sadece üst düzey bürokrasi ile ilgili, genel müdürlükler, başkanlıklar. Tempoya uyumu sağlayacak düzenlemenin üzerinde çalışılacak. Bu komisyonun başkanlığını Erzurum Milletvekili, MKYK üyemiz Efkan Ala yapacak" şeklinde konuştu.

Üçüncü komisyonun 'Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu' olduğunu anlatan Yazıcı, "Bu komisyon, yeni sisteme göre seçim mevzuatının gözden geçirilmesine ilişkin komisyon. En erken çalışmaya başlayan komisyon bu. Bu komisyon çalışmalarda epey mesafe almış. Yakında Adalet Bakanlığı özellikle yerel seçimleri ilgilendiren değişikliklerle ilgili kısımları parlamentoya taşıyacak. Mart ayı sonuna kadar bu alandaki değişiklikler Meclis'ten geçmiş olacak. Bu komisyonun başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun yönetecek" dedi.

Dördüncü komisyonun 'Yerel Yönetimler Komisyonu' olduğunu söyleyen Yazıcı, "Komisyon, belediyeler, il özel idareleri ve muhtarlıklarla ilgili çalışmalar yapmak, ihtiyaç duyulan mevzuatı formüle etmek üzere çalışmalar yapacak. Komisyonun başkanlığını, Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya yürütecek" diye konuştu.

Yazıcı, beşinci komisyonun, 'Meclis İç Tüzüğü Komisyonu' olduğunu kaydederek, çalışmaların devam ettiğini, iç tüzük komisyonunun başkanlığını AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yapacağını ifade etti.

Yapılan değişikliğin bütün siyasi partilere açık olduğunu anlatan Yazıcı, komisyonlarda bu alanlarda çok paylaşımcı bir yaklaşımla çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi. Alternatifli ve tekli olarak herhangi bir alanda yapılacak düzenlemelerle ilgili bölük pörçük haberlerin yapılmasının doğru olmadığını anlatan Yazıcı, doğru bilgilendirmelerin basın aracılığıyla yapılacağını söyledi.

AK Parti'nin MHP ile ittifak formülü

Yazıcı, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti'nin ittifak formülüne ilişkin temel niteliklerinin ne olduğunun sorulması üzerine Yazıcı, "İki gün önce, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli'nin görüşmeleri oldu. MHP, birlikte başladığımız projenin tamamlanmasına vurgu yaparak, elbette ki Yenikapı ruhuna da atıf yapmak suretiyle duruşumuzu kamuoyuyla paylaştı. İttifak ve benzeri konuları kapsayacak, formüle edecek bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon 3 AK Partili, 3 MHP'den olmak üzere gerçekleşecek. Komisyon üyelerini AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız belirleyeceklerdir ve MHP Genel Başkanının belirleyeceği ifade edildi. Bunlar belirlenir, bir çalışmaya başlar. O çalışma bu komisyonlarla birlikte mi yürür? Büyük olasılıkla öyle olabilir veya bu alanlarda da birlikte çalışmalar yürütebiliriz. Bu komisyon oluşup çalışmaya başlayınca ne şekilde bir formülasyon olacağı ortaya çıkacak. İttifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Bunu nasıl formüle edeceğiz, o komisyon çalışmaları sonrası ortaya çıkacak. Ben, seçmen hakkıyla ilgili haktan bahsetmiştim. Oy kullanmalarını zorlaştırmadan ittifakı sağlayacak bir formülasyon tercih edilebilir mi diye düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

Kabinede MHP'li isimlerin yer alacağı iddiaları

MHP'li bazı isimlerin kabinede yer alacağına yönelik iddialar ve bu kapsamda yapılan herhangi bir görüşmenin olup olmadığına ilişkin soruya Yazıcı, "Böyle bir görüşme söz konusu değil. Olsa Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız paylaşırdı. Hükümet değişikliği de bizim gündemimizde yok" cevabını verdi.

Bir gazetecinin, Anayasa Mahkemesinin Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili aldığı kararın sorulması üzerine Yazıcı, "Mahkemeler arasında tartışmalara yol açacak işlemlerin yapılıyor olması son derece üzücü. Mahkemeleri tartışmamalıyız. Bu konuda çok daha hassasiyet olunması gereken mahkemelerdir. Demek ki bu alanlarda çok özenli davranıldığına ilişkin kanaat yok ki mahkemede farklı iddialar içerisine girebiliyor. Bunlardan üzüntü duyuyoruz. Dolayısıyla, inşallah bir soruna yol açmaz" dedi.

Bahçeli'nin "hazine yardımı" açıklaması

İttifak konusunda Bahçeli'nin hazine yardımı konusunda yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Siyasi partilerin ittifak yapmasını çok doğru buluyorum. Bu, AK Parti ile MHP arasında başlatılmış olan bu ittifakta ifade edildiği gibi 'milli mutabakat ittifakı'. Herkes de buna yönelirse herkesi kapsar. Daraltılan çizilen bir alan değil. Bu bunun genişliği Türkiye'yi kuşatır. Bu ittifaklarda belli alanlarda programları farklı olan partilerin ortak yürüyüşü demektir. Bu ortak yürüyüş, Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye'nin çıkarına bir iş yaparken siyasi partilerin diğer alanlarda bağımsız, kendi programlarına göre işlem yapmaları için ihtiyaç duyduklarından yoksun hale gelmemesi gerekiyor. 'Ben ittifak yapıyorum bu ittifakı yaparken de Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek belli pozisyonlardan vazgeçiyorum, diyorum ki 'ben aday olmayacağım, aday çıkartmayacağım.' Ama siz bunu yaptığınızda hazine yardımından yoksunsunuz, bu bir yaptırım uygulamaktır, sorundur. Bu alanların, hak, hukuk neyi gerektiriyorsa, o dikkate alınmak suretiyle ittifak formülasyonunda formüle edilmesi gerekiyor. Bu formülasyonu yapacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA