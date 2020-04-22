AK Partili Yayman: "Haydarlar Gölü 12 ay yaşatılacak" AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa'da volkanik göl olan Haydarlar Gölüne su takviyesi yapılarak 12 ay yaşatılacağını belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa'da volkanik göl olan Haydarlar Gölüne su takviyesi yapılarak 12 ay yaşatılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve AK Parti İlçe Başkanı Cafer Sarı ile gölde incelemelerde bulunan Yayman, göletin yaz aylarında sularının çekildiğini hatırlattı.

Göle su takviyesi yapılması için yaklaşık 2 bin metre boru hattına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Yayman, burada Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Göletinin güzelliğini ve içerisine yaşam bulan yaban hayvanlarının korunması adına bu değere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Yayman, şunları kaydetti:

"Haydarlar Mahallesinde, 500 dönümlük leçelik bir alan içerisinde birkaç gölet bulunuyor. Muhteşem bir doğa güzelliğinin oluştuğu gölette, çok sayıda canlı yaşıyor. Göçmen kuşların konakladığı doğa harikası gölet eşsiz bir güzelliğe sahip. Türkiye'de az görülür bir doğa olayı da var. İlkbaharda açan su papatyaları buraya ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bu göletin doğal güzelliğinin korunarak turizme açılmasının Hatay için bir cazibe oluşturacak ve Haydarlar Gölü 12 ay yaşatılacak."

Hassa Belediyesinin göletle alakalı projeleri olduğuna vurgu yapan Yayman, bu projelere destek adına ellerinden geleni yapacaklarının kaydetti.

Kaynak: AA