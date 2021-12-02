AK Partili Yayman'dan Esed rejiminin sözde halk meclisine tepki Açıklaması

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Yayman, yaptığı açıklamada, adına Suriye halk meclisi denen, teröristlerden oluşan Suriye'deki bir organın Hatay ile ilgili açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Gazi Meclisten onlara seslendiğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Kirli ağzınıza, şehit kanıyla sulanmış Hatay'ımızı almayın. Hatay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, değerli büyüğümüz Tayfur Sökmen'in büyük bir mücadelesi sonucu Türkiye'ye katılmıştır. Şehit kanlarıyla ana vatana bağlanmıştır. Hatay Türkiye'nindir ve Türkiye'nin kalmaya devam edecektir. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yargılanacaksınız. Siz o Aylan bebeğin hesabını vereceksiniz. Kendi insanlarınızın üzerine attığınız biyolojik, kimyasal silahların önce savunmasını yapın. Önce gidip mahkeme önünde temize çıkın, sonra konuşun. Buradan bu Gazi Meclisimizden bu aşağılık talebi bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz. Onlara siz Afrin'e gelin diyoruz. Orada boyunuzun ölçüsünü alın. İdlib'de, Hatay'da boyunuzun ölçüsünü alın."

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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