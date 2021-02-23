AK Partili Yavuz, tüm siyasi partileri, Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınamaya davet etti

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, partisinin Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınayarak, tüm siyasi partileri aynı tavrı almaya davet etti.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK terör örgütü tarafından Gara'da gerçekleştirilen katliam sonrasında 13 şehit verildiğini belirterek, "Yüreğimiz kanıyor, canımız yanıyor. Bu kadar canımızın yanmasının sebebi elbette yitirdiğimiz canlarımız. Yüreğimiz bu kadar kanıyorken, elbette teröre ve teröristlere karşı öfkemiz de bir o kadar artıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde hem içeride hem de dışarıda terörle mücadelenin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Yavuz, "Şu an yurt içinde terörist sayısını sıfıra indirmeye çok az kaldı. Yurt dışında ise son teröristi etkisiz hale getirmekte ayrıca kararlıyız." ifadesini kullandı.

"HDP, talimatları bizzat Kandil'den almaktadır"

Sözde Millet İttifakı ortağı olan HDP'nin, PKK'nın TBMM çatısı altında bulunan siyasi partisi olduğunu vurgulayan Yavuz, "HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Gara'ya gidip alçaklarla, hainlerle bir araya gelmiş. PKK'nın komuta kademesiyle görüşmeler yapıyor. Bu, onların ilk yaptıkları değil, şu an cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Hüda Kaya ve daha niceleri... HDP'nin eli kanlı terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması mümkün görünmüyor. Çünkü HDP, talimatları bizzat Kandil'den almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin, bunun hesabını vereceğini dile getiren Yavuz, "Milletvekili olup, dokunulmazlık zırhını giyeceksiniz, üstüne bir de devletten maaş alacaksınız, devletin bin bir türlü imkanlarından yararlanacaksınız, buna rağmen alçak, namussuz, şerefsiz PKK ile iş birliği yapacaksınız. Yok öyle. Burası muz cumhuriyeti değil. Nasıl ki yurt içinde inlerinize girip teröristleri yok ettiysek, nasıl ki sınır ötesinde taş taş üzerinde bırakmayarak teröristleri binbir parçaya böldüysek, sıra size de gelecek. Yüce Türk adaletinin önünde elbette hesabını vereceksiniz." dedi.

"Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak görev yapan Gül Esin Hanım'ın heykelini yapın"

Yavuz, CHP'lilere ise "Kiminle ortaklık yaptığınızı, kiminle yol yürüdüğünüzü görün artık. Kendisi de bir hukukçu olan CHP'nin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül size özellikle sesleniyorum; artık gerçeklerden kaçmayın. Bu kadar korkak olmayın. Kendi partinizdeki, belediyelerinizdeki, çevrelerinizdeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden geliyorsunuz hadi onu anladık. Kaçırılarak veya kandırılarak dağa götürülen kadınlara, kızlara tecavüz edenlere ve onların siyasi uzantısı olan HDP'lilere bir kez bile tepki göstermiyorsunuz. Nerede kaldı sizin hukukçu kimliğiniz? Nerede kaldı sizin Medeni Kanun anlayışınız? Lafa gelince Medeni Kanun'dan bahsediyorsunuz." diye seslendi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Cumhur İttifakı'nın itiraz ettiği kadın temalı soyut heykel tartışmasına da değinen Yavuz, "AK Parti'yi ayrımcılık yapmakla suçladınız. Ayrımcılık yapan siz ve sizin zihniyetinizdir. Sanata elbet saygımız sonsuz, lakin soyut değil somut eserler kazandırılması taraftarıyız. Kadın temalı bir heykel yapılması düşünülüyorsa, sadece Aydın siyasetine değil, Türk siyasetine adını altın harflerle yazdıran 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak görev yapan Gül Esin Hanım'ın heykelini yapın." önerisinde bulundu.

Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadığını belirterek, tüm siyasi partileri bu paylaşımı kınamaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz