AK Partili Yavuz Subaşı: "Koronavirüs sorunu küresel, mücadelemiz ise ulusaldır" AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Koronavirüs sorunu küresel, mücadelemiz ise ulusaldır.

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Koronavirüs sorunu küresel, mücadelemiz ise ulusaldır." dedi.

Subaşı, yazılı açıklamasında, virüse karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özellikle riskli gruplarda yer alan vatandaşların sokağa çıkmaması gerektiğini belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sorunu küresel, mücadelemiz ise ulusaldır. Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe artmaktadır. Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyalım. Bu uygulama sizlerin sağlığı içindir. Hükümetimizin talimatları ile valilik, kaymakamlık ve belediyelerimiz, güvenlik güçlerimiz ihtiyaçlarınız için yardıma hazırdırlar. Sağlığımız için, ülkemiz için evimizde kalalım."

Kaynak: AA