AK Partili Yavuz; "Pandemi sürecinde 62 milyon TL destek sağladık"
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AK Partili Yavuz; "Pandemi sürecinde 62 milyon TL destek sağladık"

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, pandemi sürecinde AK Partili belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara 62 milyon 188 bin 952 TL maddi destek sağladığını açıkladı.

AK Partili Yavuz;
29.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:18

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, pandemi sürecinde AK Partili belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara 62 milyon 188 bin 952 TL maddi destek sağladığını açıkladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz yaptığı açıklamada, " AK Belediyelerimiz pandemi sürecinde; 65 yaş üstü 8 milyon 635 bin 355 vatandaşımıza ulaştı. 1 milyon 108 bin 960 iş yerini denetledi. 1 milyon 43 bin 608 iş yeri ve kamu binasını dezenfekte etti. 62 milyon 188 bin 952 TL maddi destek sağladı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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