AK Partili Yavuz, "Kültür varlığı sayımızı 83'e çıkardık"
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AK Partili Yavuz, "Kültür varlığı sayımızı 83'e çıkardık"

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Güvercinada ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

AK Partili Yavuz,
01.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:19

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Güvercinada ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin kültür varlığı bakımından da oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten AK Partili Yavuz, "Geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde 78 olan kültür varlığı sayımızı listeye yeni 5 varlığımızı daha kaydettirerek 83'e çıkardık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızca UNESCO'ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye 16 Nisanda kayıt ettirilen yeni kültür varlıklarımızın yanı sıra daha önce "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosya adıyla geçici listeye kayıtlı varlıkları arasına ayrıca İzmir Çeşme ve ilimizin dünya turizmine açılan pencerelerinden olan Kuşadası Güvercinada Kalesi de ilave edilerek geçici listede yer alması sağlandı. Güvercinada kalemizin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alması için çalışmalar uzun zamandır devam ediyordu. Kuşadası Belediyesinin 2017 ve 20128 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza yapmış olduğu müracaatları sonrası Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde, Güvercinada kalemiz geçici listede yer almış ve geçtiğimiz 17 Nisan'da listede yer aldığı açıklanmıştı. İlçemizin en önemli simgelerinden olan Güvercinada Kalemizin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer almasının hayırlı olmasını temenni ediyor, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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