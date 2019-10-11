AK Partili Yavuz, "JES'ler hakkında muhalefetin yaklaşımı Aydın'a zarar veriyor"

11.10.2019 16:47

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, JES'ler hakkında muhalefet kanadından bir yaygara koparıldığını belirterek, bu tür yaklaşımların Aydın'a zarar verdiğini ifade etti.



TBMM'de yaptığı konuşmada, Aydın'ın Jeotermal kaynaklar açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Yavuz, "Bu zenginliğimizi yaşadığımız kentimizin menfaatine kullanmalıyız. JES'ler ile ilgili bu şekilde söylemler, Aydın'ımıza zarar veriyor. Aydın'ımızın markası olan İncir'imizin tamda para yapacağı vakit kalktınız yok efendim çevreye saldığı kükürt nedeniyle JES'ler inciri öldürdü dediniz. Yapılan araştırmalarda kükürt oranının normal değerlerde olduğu ortaya çıktı. Sizin, JES'lerin inciri öldürdüğüne dair iddialarınızın tam aksine Aydın'da bu yıl üretilen incir rekoltesi ve kalitesi, son 10 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İncir'e ve incir üreticilerine aslında tek zarar veren sizlersiniz. Sizin bu hamasetiniz. Üreticinin tamda para kazanacağı zaman çıkıp, JES'ler şöyle zarar verdi, böyle kaliteyi düşürdü diyerek yaygara koparıp, incir fiyatının düşmesine sebep veriyorsunuz. Şimdi Aydın İncirinin fiyatı ortada. Üreticinin daha fazla mağdur olmaması için ise biz iktidar milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemir'liyle yaptığımız görüşmeler neticesinde TMO ve Tarım Kredi Kooperatiflerince müdahale alımı yapılarak üreticinin rahatlamasını sağladık" dedi.



"Aydın'daki muhalefet kanadı yaygara koparıyor"



Aydın'daki muhalefet kanadının Efeler'de geçen gün akşam saatlerinde yayılan kokunun yine JES'lerden kaynaklı olduğu yaygarasını kopararak yeni bir algı çabası içerisine girdiğini de hatırlata Yavuz, "Söz konusu koku ile ilgili gelen şikayetler üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, 5 farklı bölgede inceleme yapmış, söz konusu kokunun JES'lerden kaynaklı her hangi bir gaz sızıntısı sebebiyle olmadığı, Zindan deresi bölgesinde bulunan atıkların yanması sebebiyle meydana geldiği belirlenmiştir. Önergenizde Aydın'da kansere bağlı ölümlerin arttığından bahsetmişsiniz. Bakınız elimdeki verilere göre Aydın'da kanserden ölüm oranları Türkiye ortalamasının altındadır.Bu resmi bilgilere bakıldığında, JES'lerin ölümcül hastalıklara sebebiyet verdiği yönünde söylemlerinizin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor. JES'ler insana ve doğaya zararlı mıdır, değil midir araştırılması ile ilgili zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli çalışmayı yürütüyor. Daha önce de birkaç kez ifade etmiştim. Ama ilimizin siz muhalif vekilleri nedense anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bakanlığımızca, akredite edilmiş bir kurum ile imzalanan anlaşma neticesinde açıklanacak rapora göre JES'lerin insana ve çevreye zararlı olup olmadığı ortaya çıkacaktır" diye konuştu.



"CHP algı yaptığını kabul etti"



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'CHP olarak biz çok hatalar yaptık' diyerek başörtüsü olmak üzere birçok konuda öz eleştiri yaptığını belirten Yavuz, " CHP'nin gereksiz konularda hep algı yaptığını kabul etti.Şimdi sizlerde gereksiz yere önceden yaptığınız gibi Aydın'ımızda algı yapmak için yine hamaset yapıyorsunuz.Aydın'da bir yandan JES'ler tehlike saçıyor diyorsunuz, ama arka plandan CHP'li Belediyelerinizce Jeotermal firmalarına çalışma ruhsatı veriyorsunuz. Şimdi sizlere soruyorum. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Sizleri bu tavrınızdan vazgeçmeye davet ediyorum. Rapor açıklanmadan JES'ler ile ilgili bu kadar yersiz konuşmalardan kaçınmanızı istirham ediyorum. Çünkü, JES'lerin çevreye verdiği zararlar diyerek kopardığınız her yaygara bizim üreticilerimizi etkilemektedir. Eğer ki çiftçi hemşehrilerinizin menfaatlerini düşünüyorsanız bu söylemlerinizden vazgeçin" dedi.



Ak Partili Yavuz, meclisteki konuşmasına, "Aziz milletimizin hayır duaları ile Barış Pınarı Operasyonunda teröristleri ve yuvalarını yok eden kahraman ordumuzun yanındayız. Allah muzaffer eylesin inşallah" sözleri ile son verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA