AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının yanındadır"

14.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:09

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 24 Ocakta Meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği 1607 kişinin yaralandığı Elazığ ve Malatya depremlerinin yaşandığı bölgeye giderek, depremzedeleri ziyaret etti.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte iki gün sürecek olan Elazığ, Malatya ve Bingöl programları çerçevesinde beraberindeki, Türkiye Arıcılar Birliği Eski Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bal üreticileri Merkez Birliği Başkanı Yalçın Sezer, Malatya temsilcisi Bayram Dere, Adana temsilcileri, Mutlu Yazar, Sinan Dönmez, Ali Can Barut, Mustafa Bozkurt, Konya Asuman Dikilitaş, Elazığ ve Adıyaman temsilcileri olan Türkiye Arıcılık Platformu üyeleri Arıcılardan oluşan heyet ile Malatya'da depremzedeleri ziyaret eden AK Parti'li Yavuz, yakınlarını kaybeden depremzedelere baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye Arıcılık Platformu tarafından hazırlanan balları takdim ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin selamını iletti.



Malatya'daki depremzedeleri ziyaret eden Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz yaptığı açıklama da;



"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte iki gün boyunca hepimizi derinden üzen depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların yanında yer alacağız. 24 Ocak'ta yaşanan hadisenin hemen ardından vakit kaybetmeden Başkan Erdoğan'ın hassasiyetiyle tüm bakanlarımız ve bağlı kurumlarımız bilindiği gibi deprem bölgesine hemen seferber edilmiştir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ilk günden beridir halen daha deprem bölgesinde olup, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan ve bakanlıklarımıza bağlı tüm kurumlarımız gerekli hassasiyeti göstermiş, depremzede vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Devlet, başta başkan Erdoğan liderliğinde tüm bakanları ve bağlı kurumları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam edecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir'li ile birlikte iki gün boyunca bölge de olacağız. İlk olarak değerli bakanımız ile birlikte depremin merkez üstü olan Elazığ Çevrimtaş köyüne gelerek burada incelemelerde bulunup vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Yarın da yine depremin yaşandığı Malatya'da olacağız. Deprem bölgesi olan Malatya Pütürge'ye gelerek burada da bir takım incelemelerde bulunarak oradaki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Öğlen saatlerinde ise değerli bakanımız ile birlikte Bingöl'de olacağız. Bingöl Üniversitesinde bir dizi açılış ve il sektör toplantımızı gerçekleştirerek iki gün sürecek olan programımızı tamamlamış olacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi, deprem hadisesinin yaşanmasından hemen sonra Başkan Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm bakanlıkları ve bağlı kurumları gerekli depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bu vesile ile Başkan Erdoğan'a, değerli bakanlarımıza, AFAD ekiplerimize, güvenlik güçlerimize, bugün burada dağıtmış olduğumuz balların sağlanmasında katkısı olan Bal Üreticileri Merkez Birliğine ve Türkiye Arıcılık Platformu üyesi olan Arıcılarımıza, yurdumuzun dört bir yanından yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, hepimizi derinden üzen bu gibi hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA