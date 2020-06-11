AK Partili Yavuz'dan, pamuk primi müjdesi AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, pamuk prim destekleme ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, pamuk prim destekleme ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

AK Partili Yavuz yaptığı açıklamada, "İlimizde, 2019 yılı üretim sezonuna ait 6 bin 645 çiftçimize 220 milyon 588 bin 320 TL pamuk prim destekleme ödemeleri kimlik numaralarına göre son rakamı 0 ve 2 olanlar 12 Haziran Cuma günü (Yarın) saat 18.00'dan itibaren ödenmeye başlanacak olup, kimlik numarasının son rakamı 4 ve 6 olanlar 19 Haziran, son rakamı 8 olanlar 26 Haziran tarihinde ödenecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA