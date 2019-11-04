AK Partili Yavuz'dan fabrika ve üretim tesislerine ziyaret

04.11.2019 17:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren fabrika ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve bazı partililerle Hanlıköy Mahallesi'ndeki askeri kablo donanımlarının üretildiği fabrikayı ziyaret eden Yavuz, fabrika sahibi Haluk Karakurt ve genel müdür Derin Hakan Karakurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrikayı gezerek ürünleri inceleyen Yavuz, çalışanlara kolaylık diledi.

Dörtyol Sanayi Sitesi'nde branda üretimi yapan bir firmayı da ziyaret eden Yavuz, firma sahibinden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Ali İhsan Yavuz, endüstriyel makine bıçakları üreticisi bir firmaya da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA