AK Partili Yavuz'dan bal aromalı şuruba getirilen yasağa destek

20.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:48

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, dün yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile arıcıların el emeklerinin karşılığını almalarını engelleyen ve sağlığı tehdit eden bal aromalı şurubun üretilmesinin yasaklandığını anımsatarak, bu yasağa uymayarak gıdada taklit ve tağşiş yapmaya devam edenlerin ağır cezalarla karşı karşı kalacaklarına dikkati çekti.

Yavuz, Mecliste beraberindeki 48 ilden gelen arıcılarla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, dünya bal üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Tüketicilerin, yıllardır merdiven altı işletmelerde üretilen sahte ballarla kandırıldığını dile getiren Yavuz, sahte balların üretiminde kullanılan hammaddenin ise bal aromalı şurup olduğunu kaydetti.

Bal aromalı şuruplarla üretilen balların, piyasada hemen her alışveriş merkezinde bulunduğuna işaret eden Yavuz, "Bal aromalı şurup, insan sağlığını etkilemesinin yanı sıra gerçek bal üretimi yapan arıcı çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını doğrudan engellemiştir." dedi.

Yavuz, geçen yıl eylül ayında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde bir araya geldiği arıcıların sorunlarını yerinde incelediğini ve bunların çözümü için çalışmalara başladığını anlattı.

Saha çalışmaları sonrasında hazırladığı raporu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile paylaştığını, bal aromalı şuruplardan üretilen sahte balların hem insan sağlığına olan zararları hem de arıcıların ekonomilerine vurduğu darbeye ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetiyle Pakdemirli'nin, konuyu kurmaylarına ilettiğini, sonrasında yapılan çalışmalarla gıdada taklit ve tağşiş yapılmasının engellenmesi kararı alındığını söyledi.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin, Erdoğan tarafından imzalanarak, dün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Yavuz, yönetmelikle arıcıların el emeklerinin karşılığını almalarını engelleyen ve insan sağlığını tehdit eden bal aromalı şurubun üretilmesinin yasaklandığını söyledi.

Yavuz, bu yasağa uymayarak gıdada taklit ve tağşiş yapmaya devam edenlerin artık hapis cezasına kadar giden ağır cezalarla karşı karşı kalacaklarına dikkati çekti.

Son 17 yıldır çiftçilere 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdiklerini dile getiren Yavuz, "Başkan Erdoğan liderliğinde çiftçilerimize verilen destekler bundan sonra da verilmeye devam edecek." dedi.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Pakdemirli'ye arıcılara verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: AA