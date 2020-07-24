AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı
24.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:00

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz mesajında, "Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetli olup, toplumsal değerlerimize, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmeleri, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. En zor koşullarda büyük bir duyarlılıkla çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı Ekonomi
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Ekonomi
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Politika
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken...
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılıyor
Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılıyor
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Yaşar Güler Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selçuk Yöntem Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Selçuk İnan Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:01:40. #1.14#
title