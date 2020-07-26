AK Partili Yavuz, "Bakanımız ile birlikte Aydın için önemli kararlar aldık"
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AK Partili Yavuz, "Bakanımız ile birlikte Aydın için önemli kararlar aldık"

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Aydın ili ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Aydın için önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

AK Partili Yavuz,
26.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:47

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Aydın ili ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Aydın için önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Jeotermal, Büyük Menderes Nehri, Kentsel dönüşüm TOKİ ve Millet Bahçesi'ne ilişkin çok önemli kararlar aldıklarını ifade eden AK Partili Yavuz, "Bilindiği gibi Efeler diyarı Aydın'ımızın, ülkemizin yüzde 70 Jeotermal kaynağına sahip olmakla birlikte bölgemizde 36 jeotermal tesis bulunmakta. Bu tesislerin hava kalitelerini izlemek amacıyla, Hava Kirliliği Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, tüm jeotermal tesislerin hava kalitesini anlık izleme kararı aldık. Yıl sonuna kadar bütün tesislere sürekli ölçüm cihazını takma zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca çevre mevzuatına uymayanlara kapatmaya kadar varan cezalar uygulanacak.Yine almış olduğumuz karar ile Tarım Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımızın ortak çalışmaları ile jeotermal enerjiden faydalanma projesi yürüteceğiz. Bölgemizde Tarım, seracılık ve turizmde istihdamı arttıracak çalışmalar yürüteceğiz. Jeotermal tesisler ile ilgili bir başka konu da Bakanlığımızca sürekli ölçüm yapmak amacıyla mobil ölçüm aracı ilimize gönderilecek. Bu vesile ile 7 gün 24 saat hava kirliliği anlık ölçülere İnternet üzerinden takip edilecek" dedi.

"Büyük Menderes Havzası korunacak"

Büyük Menderes Havzası'nın tarım sulamasında kullanılan en önemli kaynak olduğunu ifade eden Milletvekili Yavuz, "Havzanın korunması için gerekli tüm tedbirleri de almaya devam ediyoruz. Bu çerçeve de Haziran ayında yapılan denetimlerde 14 arıtma tesisinin 3'ü mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Bu tesislerin aykırılıklarının devam etmesi halinde kapatmaya kadar cezai işlem uygulanacaktır.

Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve belediyelerimizin destek verdiği bir arıtma tesisi yapım işi de yine gündemimizde. 2023'e kadar Büyük Menderes Havzamızla alakalı tüm koruma faaliyetlerini yaparak Menderes'i mızı Allah'ın izni ile bölgemize kazandıracağız" diye konuştu.

"Söke TOKİ'de sayı 400'e çıktı"

Bugüne kadar ülkemiz genelinde 940 bin sosyal konut üretimini tamamladıklarını ve 1 milyon konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceklerini söyleyen Yavuz, "Yine 100 bin konut projesi çerçevesinde İncirliova'da 206, Efeler'de 200, Söke'de 200 ve Çine'de 88 olmak üzere toplamda 688 konut çalışması başlatıldı. Şuan bu konutların bir kısmı inşaat bir kısmı da proje halindedir. Sosyal konut projelerimiz ile ilgili değerli Bakanımız ile birlikte Söke'deki TOKİ alanında incelemelerde bulunduk. Alanın büyük olması sebebiyle önceden planlanan 200 konutun az olacağı düşüncesiyle bu rakamı 400'e çıkarma kararı aldık. Bu müjdeyi de yine değerli Bakanımız incelemelerde bulunduğumuz alandan paylaştı" dedi.

"Aydın'a Millet Bahçesi"

AK Partili Yavuz, Aydın'a Millet Bahçesi yapılacağını ifade ederek, "Nazilli ilçemizde 34 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor. Projenin yüzde 16'lık kısmı tamamlandı. Efeler'de ise AYTER A.Ş.'ye ait 92 bin metrekarelik bir alanda yine Efeler diyarı Aydın'ımıza yakışır bir Millet Bahçesi'ni inşallah hayata geçireceğiz. Ayrıca bakanımızın müjdesini verdiği bir başka yatırım ise 485 evin bulunduğu can ve mal güvenliği riski taşıyan Ilıcabaşı Mahallemizde kentsel dönüşüm projesi. AYTER A.Ş. alanında rezevr konutlar yapacağız. Bununla birlikte Ilıcabaşı Mahallesi'nde kademe kademe kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Koçarlı Kanalizasyon altyapısına kavuşacak"

Koçarlı'da kanalizasyon altyapısının olmadığını açıklayan Yavuz " Bakanlığımız, İller Bankası ve valiliğimizle ortak çalışmalar ile 10 milyon TL'lik proje kapsamında kanalizasyon altyapısı ve arıtma tesisini Koçarlı'mıza inşallah kazandıracağız. Bakanlığımız ilçe belediyelerimize araç gereç desteğinde bulunmuştu. Şimdi köylerde daha iyi hizmet verebilmek adına Valiliğimize bir adet grayder ve bir adet ekskavatör desteği sağlayacak. Bu sayede köylerimize kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Söke'deki tarım arazisi sorunu çözülüyor"

Söke'de Menderes Havzası'nda bulunan 200 bin dönümlük tarım arazisinde hukuksal sorunların da yakın zamanda çözüleceğini açıklayan Milletvekili Yavuz, "Artık bu hukuksal sorunları da çözüyoruz. İnşallah 20 bin vatandaşımızı ilgilendiren sorunda ortadan kalkmış olacak ve bundan sonra vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla o bölgede tarımsal faaliyetlerde bulunabilecekler" diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve bakanların destekleriyle Aydın'ın kalkınması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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