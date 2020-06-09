AK Partili Yaşar'dan Yunanistan'a "Göçmen çocukları gözaltına almayın" çağrısı
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AK Partili Yaşar'dan Yunanistan'a "Göçmen çocukları gözaltına almayın" çağrısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Yunanistan'ın, "koruyucu gözaltı" uygulaması adı altında, refakatsiz göçmen çocuklarını polis karakollarında ve geri gönderme merkezlerinde gözaltına aldığını belirterek, "Bu çocuklar sağlıksız, istismar riskine açık, kendileriyle ilgisi...

AK Partili Yaşar'dan Yunanistan'a
09.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:17

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Yunanistan'ın, "koruyucu gözaltı" uygulaması adı altında, refakatsiz göçmen çocuklarını polis karakollarında ve geri gönderme merkezlerinde gözaltına aldığını belirterek, "Bu çocuklar sağlıksız, istismar riskine açık, kendileriyle ilgisi bulunmayan yetişkinlerle birlikte tutulmaktadır. Çocukların gözaltına alınmaları hak ihlalidir. Uluslararası kamuoyunu da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'daki göçmen çocukların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan 90'ı aşkın üyenin, geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir mektup göndererek endişelerini dile getirdiğini anımsatan Yaşar, "Yunanistan, 'koruyucu gözaltı' uygulaması altında refakatsiz göçmen çocuklarını polis karakollarında ve geri gönderme merkezlerinde gözaltına alıyor. Bu çocuklar sağlıksız, istismar riskine açık, kendileriyle ilgisi bulunmayan yetişkinlerle birlikte tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınmaktan korkan ve kötü şartlardan kurtulmak isteyen çocukların, insan tacirlerini kurtuluş yolu olarak gördüğünü belirten Yaşar, çocuk göçmenlerin bütün temel ihtiyaçlarının karşılanarak gözaltı uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Yaşar, "Yunan makamları, göçmen çocukları korumanın bir yöntemi olarak gözaltına alınmalarını asla bir çözüm olarak görmemeli. İster refakatsiz ister aileleriyle bir arada olsunlar göçmen çocuklar öncelikle çocuk olarak görülmeli. Gözaltına alma hiçbir zaman çocukların yararına olmaz. Çocukların gözaltına alınmaları hak ihlalidir. Uluslararası kamuoyunu da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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