AK PARTİLİ VEKİLLERDEN, EVİ YANAN KARACA AİLESİNE ZİYARET
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AK PARTİLİ VEKİLLERDEN, EVİ YANAN KARACA AİLESİNE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde evi yanan Karaca ailesini ziyaret eden AK Parti heyeti yaralarının sarılacağı söyledi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde evi yanan Karaca ailesini ziyaret eden AK Parti heyeti yaralarının sarılacağı söyledi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Mustafa Oğuz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emra Akçay Bilgiç, belediye meclis üyeleri ve AK Parti yönetimi 18 Mayıs tarihinde Gündoğdu köyünde evi yanan 73 yaşındaki Mustafa Karaca ve ailesini ziyaret etti. AK Parti heyeti 50 yıldır yaşadığı evi 15 dakika içerisinde yanarak kül olan Karaca ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Yasin Uğur, "AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı evin yapılması ihtiyaçları için bir miktar ödenek verecek. Bucak Kaymakamlığı olarak evinizin ihtiyaçları için çeşitli ihtiyaç gereçleri alınacak, köylüler ve vatandaşların destekleri ile Karaca ailesinin başını sokacağı bir ev yapılacak. Bizi sevindiren can kaybının olmaması" dedi.

Milletvekili Bayram Özçelik "Evi yanan Mustafa ve Gülsüm teyzemizin evinin yapılması için tüm girişimlerimizi yaptık. Burdur olarak bu tür afetlerde Burdur'umuzun her yerinde valisi ile kaymakamı ile, politikacısı ve yardımsever vatandaşlar el vermesini ve gönül vermekte. Mustafa amca ve Gülsüm teyze de kısa sürede inşallah evine kavuşacak" diye konuştu.

Mustafa Karaca ise "50 yıllık yuvamız olan iyisiyle kötüsüyle anılarla dolu evimiz yandı. Açıkta kalmıştık. Yaralarımızın sarılması için yetkililer, köylülerimiz ve vekillerimiz devreye girdi. Devlet yardımını yanan evimizin duman kokuları burnunuzdan gitmeden gördük. Bizim için yardıma koşan herkesten Allah razı olsun" dedi.

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN, EVİ YANAN KARACA AİLESİNE ZİYARET
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN, EVİ YANAN KARACA AİLESİNE ZİYARET
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN, EVİ YANAN KARACA AİLESİNE ZİYARET
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN, EVİ YANAN KARACA AİLESİNE ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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