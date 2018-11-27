Ak Partili Vekiller: "Zeybekci ile İzmir Dünya Kenti Olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekci'nin ismini açıklamasının ardından AK Parti İzmir milletvekilleri, "Nihat Zeybekci İzmir için büyük kazanım, Zeybekci ile birlikte İzmir dünya kenti olacak. İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.

Mart 2019 yerel seçimlerde büyükşehir adayının en çok merak edilen illerden İzmir'de AK Parti'nin adayı belli oldu. İsmi kulislerde güçlü şekilde geçen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anons edildi.

TBMM Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden İzmir adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıklamasının ardından milletvekilleri de Nihat Zeybekci ile İzmir'de seçimi kazanacaklarını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bugün zaten grup toplantısında İzmir ekibi olarak tam kadro oradaydık. Başkan adayımız kim olursa olsun, İzmir teşkilatı canla başla çalışacaktır. Sayın Nihat Bey de Denizli'ye hizmeti olsun belediye başkanlığı olsun genel siyasette gösterdiği yüksek performansı ve yaptığı hizmetler ile İzmir'de çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

"Ege Bölgesi'nin evladı, inşallah seçimi kazanacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da "Nihat Bey hem belediyecilik açısından çok tecrübeli hem de ekonomi bakanlığı yapmış biri. Ege Bölgesi'nin bir evladı. Daha önceki seçimlerde ismi geçmiştir. Kendisi hem 2014 hem de diğer seçimlerde sahada bizlerle birlikte çalışmış birisi. Çalışmayı çok sever, tecrübeli bir isim. İzmir için olabilecek en iyi isimlerden biri. İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştıracağına inanıyorum. Teşkilatımızla birlikte inşallah seçimi kazanacağız" diye konuştu.

"İzmir'in dünya kenti olmasını sağlayacaktır"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise "Nihat Zeybekci'nin İzmir için büyük bir kazanım olduğunu dile getirerek, "Nihat bey, hem belediyecilik tecrübesi hem de ekonomi bilgisi ile İzmir'in en büyük ihtiyacı olan projelerde, İzmir'in vizyonunu, misyonunu belirleyecek bilgi birikimine ve donanıma sahip. Ben İzmir'i inşallah AK belediyecilikle tanıştıracağına inanıyorum. İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. Nihat Bey ekonomik tecrübesi ile ekonomiyi iyi bilen biri olmasının yanında aynı zamanda Denizli'de belediye başkanı olarak rüştünü ispatlamıştır. Denizli'yi Denizli yapan bir belediye başkanı ve bu birikimiyle İzmir'de büyük fayda sağlayacaktır. İzmir'in hak ettiği noktaya gelmesinde katkıları olacaktır. İzmir'in dünya kenti olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR