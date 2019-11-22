AK Partili vekiller muhtarları ağırlamaya devam ediyor

22.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:10

AK Parti Karabük milletvekilleri merkez ve ilçelerinin mahalle ve köy muhtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) davet ederek, ağırlamaya devam ediyor.



AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde merkez ve ilçe muhtarlarını ağırlayarak yaşanan sıkıntıları ve sorunları dinliyor. Köy ve mahallelerde yapılabilecek konular hakkında muhtarlar ile istişare düzenleyen milletvekilleri talep ve isteklerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarının sözünü verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA