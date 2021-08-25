AK Partili vekiller ilçelerde gönülleri fethediyor
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AK Partili vekiller ilçelerde gönülleri fethediyor

AK Partili vekiller ilçelerde gönülleri fethediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahinve Müslüm Yüksel, Karkamış İlçesi'nde bulunan mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahinve Müslüm Yüksel, Karkamış İlçesi'nde bulunan mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinleri tarafından sıcak karşılanan Şahin ve Yüksel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada "Gaziantep'in her ilçesine, mahallesine gitmeye ve her bir vatandaş ile birebir ilgilenmeye gayret ettiklerini" belirttiler.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin ve Yüksel'e ziyaretleri esnasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, İl Başkan Yardımcısı Eyyüp Kavas, Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP

AK Partili vekiller ilçelerde gönülleri fethediyor
AK Partili vekiller ilçelerde gönülleri fethediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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