AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi
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AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.

07.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:13
AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi

Milletvekilleri Adalet Bakanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.


AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile TBMM'de bir araya gelerek kent ve ilçeleri için gerekli talep ve projeleri değerlendirdi. Elinden gele gayreti göstereceğini ifade eden Bakan Gül'e, milletvekilleri çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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