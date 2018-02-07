Ak Partili Vekilin Acı Günü

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti. Miroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zeromun kalbi, yaşadığı acılara daha fazla dayanamadı ve bu sabah sustu. Hayatın anlamını ondan öğrendik. Zeromu, mutlu zamanlarındaki bu fotoğrafla uğurluyoruz. Kalbinde Zerdeşt sevgisiyle ve hatıralarıyla yaşayacak olan herkesin başı sağ olsun" dedi.

(Murat Akgül/İHA)