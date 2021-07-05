AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama
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AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama

AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin örgüt tarafından AK Partili Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine saldırı düzenlemek üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi. Şanlıurfa Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından genişletilen soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkez, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin ve Gaziantep illerinde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 3 adet el bombası, bir adet suikast ve terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış hücum yeleği, bir adet M-16 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 7 adet şarjör ile 176 adet fişek, bir adet AK-47 Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör ile 101 adet fişek, bir adet tabanca ve 3 adet şarjör, bir adet kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ve 1 adet şarjör, bir adet gece görüşlü termal dürbün ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ile kırsal alanda kullanılan kişisel yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve suikast girişimi hazırlığında olan "Azad Pirsus" kod adlı S.P.'nin 2016 yılında terör örgütü PKK adına kırsala katıldığı, örgüt içerisinde sabotaj, suikast eğitimi aldığı 2,5 yıl süre ile örgüt mensuplarına eğitim verdiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama
AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama
AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama
AK Partili vekil ve kardeşine suikast girişiminde 15 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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