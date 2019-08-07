İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi

07.08.2019 11:04

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ.'den de maaş aldığı iddia edilmişti. Basında yer alan haberlerde Kavakçı'nın Metro A.Ş.'nin Tasarım Hizmetleri Müdürlüğünde 2669 sicil numarasıyla tasarım mühendisi olarak görüldüğü ve 4 bin 796 lira maaş aldığı öne sürülmüştü.

İDDİALARI YALANLADI

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kan, söz konusu iddiaları yalanladı. Kan, "Sözde habercilik yapan @cumhuriyetgzt yine şaşırtmadı. Yalan habere "iddia" demiş üzerinden algı üretiyor. Milletvekilliği öncesi çalıştığım şirket @metroistanbul_ doktora bursu sonrası mecburi hizmetimi milletvekilliği sonrası tamamlamam için 2015'de sözleşmemi askıya aldı" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu konu hakkında şunları söyledi:

"KURUMA BORCU VAR"

"Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş.

"HİÇ ANLAMLI DEĞİL"

Burada anlamlı bulmadığım tarafı ifade edeyim. Metro A.Ş'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesi hiç anlamlı değil."