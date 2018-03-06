Ak Partili ve CHP'li Vekiller Arasında 'Şehit Cenazesindeki Fotoğraf' Tartışması

KASTAMONU'da cuma günü, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demir'in cenaze töreninde çekilen bir fotoğraf karesi, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ile CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş arasında tartışmaya yol açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demir, cuma günü memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Ancak törene katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ile MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı'nın yan yana çekilen fotoğraf tartışmaya neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Beylerin keyfine diyecek yok. Güya şehit cenazesindeler. Biri AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, diğeri MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı. 'Cumhur İttifakı' dedikleri garabet, şehit cenazesinde işte bu halde' diyerek tepki gösterdi.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Yarkadaş'ın bu açıklaması sonrası AK Partili Murat Demir de kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında CHP'li Yarkadaş'a tepki gösteren Demir, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz perşembe günü içimiz yandı. Afrin'de sekiz aslanımız kahramanca şehit oldular, Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. 02.03.2018 Cuma günü Şehit kardeşimiz Arif Demirel'i hakka uğurlamak için köyde tören düzenlendi. Tören öncesi Cuma namazı için bahçeye serilen kilimler üzerinde saf tuttuk. Namazı beklerken MHP İl Başkanımız Sayın İbrahim Maşalacı beyefendi ile aramızda anlık bir söyleşi oldu, bu duruma insani bir refleksle tebessümle cevap verdim. Hiç farkında olmadığımız anda bu kare fotoğraflanmış ve art niyetli fitneci CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a servis edilmiş, bunu fırsat bilen CHP kendilerine siyasi malzeme yaparak sosyal ortamda bizleri karalama yöntemine gitmişler. Bu durumu fırsat zannedip paylaşım yapan ahlaksızları emin olun hiç dikkate almıyorum. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. Bazı paylaşımlarda özür dilememizi bekleyenler olduğunu gördüm. Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum. Eğer gerçek vatanseverler incinmiş ise, bu kareden rahatsız olan ve bir beklenti içine girmiş olan varsa onlardan, şehit kardeşimizin ailesinden özür dilemekten asla gocunmam ve özür dilerim. Bu durumu siyasi rant olarak paylaşan ve hiçbir şehit cenazesine gitmeyen, hiçbir şehit ailesi ziyaret etmeyen, PKK ve PYD terör örgütü cenazelerine koşan, teröristlere destek olan, teröristlerle kol kola gezen, Afrin'e girilmesin diyen CHP'li Milletvekili ve onunla birlikte paylaşım yapan ahlaksızları kınıyorum. Edepsizlere edep yahu diyorum."

YARKADAŞ CEVAP VERDİ

AK Partili Demir'in bu açıklamasına Yarkadaş, sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi:

'Dün yayınladığım fotoğrafın ardından 'Gülmedik' diyen ve hakaret dolu bildiri yayınlayan Kastamonu AKP ve MHP yöneticileri bu yeni fotoğrafa ne diyecek? Resmen kahkaha atıyorlar şehidimizin cenaze namazı için geldikleri caminin avlusunda. Ayıptır! Şehitlere saygısızlık yapmayın'

- Kastamonu