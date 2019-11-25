AK Partili ve CHP'li kadınlardan "şiddet" açıklaması

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" nedeniyle AK Parti ve CHP'li kadınlar ayrı ayrı açıklama yaptı.

TURUNCU BALONLARI BIRAKTILAR

AK Partili kadınlar, Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Ellerinde turuncu balonlarla bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan yaptı. Çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişlerini sürdüren annelere değinen İlhan, "Yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günüyse sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetlerine bakılmaksızın yaşam tercihi ve inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır" diye konuştu. Konuşmanın ardından kadınlar ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

CHP'LİLER İBB'DE TOPLANDI

CHP'li kadınlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kadınlar adına konuşmayı İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman yaptı. CHP'nin kadın hakları için mücadeleye devam edeceğini söyleyen Ağırman, " Şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için en büyük problemlerinden biri de evlerinden ayrıldıklarında gidecek yerleri olmaması nedeniyle yeniden şiddetle burun buruna kalmaları. Bizler, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 39 ilçe belediyemizden Kadın ve Çocuk Sığınma Evleri için gereken adımların atılmasını bekliyor ve diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul