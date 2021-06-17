AK Partili Ünal: "Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu"
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AK Partili Ünal: "Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu"

AK Partili Ünal: 'Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu" dedi.

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden yol karayolu çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Türkiye'nin Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de, 'Atılı platform' vurgusunu yenilediğini hatırlatan Ünal, "Altılı platform neydi, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Ermenistan'ın içerisinde olduğu bölgenin barışını Kafkasların barışını güvence altına alacak bir platformdu" dedi.

Türkiye'nin her zaman yapıcı ve barıştan yana olduğunun altını çizen Ünal, "Türkiye yıkıcı değil, yapıcı oldu. Türkiye her zaman savaşı değil, barışı ve insanların korunmasını mazlumların savaş mağdurlarının korunmasını bölgede öncelikledi. Biz, bölgede Suriye'nin de, Irak'ın da toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her seferinde ifade ettik. Türkiye bu bölgede yangın çıkarılmasına müsaade etmeyeceğine, Türkiye'nin bölgesinde operasyonlara müsaade etmeyeceğine, sınır güvenliği, hakları ve bölgede oluşturulmak istenen kaosa ve kargaşaya karşı cumhurbaşkanımız Brüksel'de en güçlü şekilde dile getirdi. Bizim tezlerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

AK Partili Ünal: 'Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu'
AK Partili Ünal: 'Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu'
AK Partili Ünal: 'Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ'da artık bir oyun kurucu oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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