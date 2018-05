AK Partili Ünal'dan İyi Parti'nin "Adil Öksüz'ü Seçimden Önce Yakaladık Diyecekler" Sözlerine Yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de gündemi değerlendirdi. İYİ Partili Koray Aydın'ın, "Adil Öksüz'ü seçimden önce yakaladık diyecekler' sözlerine yanıt veren Ünal, "Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal." diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı af teklifi ile ilgili soruya yanıt veren Ünal, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gerekli cevabı verdi." ifadelerini kullandı. 'AK Parti listelerinden BB'Li kaç kişi olacak?' sorusunu da yanıtlayan Ünal, "Biz sayı konuşmadık. Bize de , BBP'ye de yakışmaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletvekilleri mülakat süreci...

2 BİN 100 ADAY ADAYI ÜST KURULA SEVK EDİLDİ

Şimdi öncelikli olarak her ilde temayüller gerçekleştirildi.Ve daha sonra 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında 14 komisyon kuruldu. 7 bin 340 aday tek tek mülakata alındı, cv ve özgeçmişleri incelendi. 2 bin 100 kişi üst kurula sevk edildi. Üst kurul nedir? Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın başında bulunduğu kurul. 600 aday listelere yerleştirilecek. 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek. 25 Mayıs'ta aday tanıtım toplantımız gerçekleşecek. Seçim beyannamemiz, seçim müziklerimiz, sloganlarımız açıklanacak. Manifesto işin daha çok ruhunu oluşturan kesimdi. Seçim beyannamesi ise somut olarak, neyi, nasıl yapacağımızı anlatacağımız metin olacak. Karşımıza bambaşka bir dünya çıkacak. Nasıl ki 100 yıl önce sanayi döneminin ortaya çıkmasının buhranı vardı, şimdi de yeni bir toplum biçimi, değişimi, yenileşme dalgası var. Altında iletişim, internet, teknoloji birçok şey var. Biz 10 yıl sonraki dünyanın hazırlığını şimdiden yapıyoruz.

Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken, kişinin sunduğu evraklarından bir tanesi de FETÖ ya da benzeri yapı ile iltisakı olmadığına dair bildiri. Burada tamamen 2011'de, 2002'de hangi kriterler uygulandıysa eleme de yine o kriterler uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili listeleri belirlenmesi ile ilgili açıklaması...

"KAN DEĞİŞİMİ SÖZ KONUSU"

7 Haziran ve 1 Kasım'da 170 kişinin üstünde değişiklik oldu. Üst kurul temayül yoklamasına bakacak. Milletvekilinin Meclis performansına, komisyona katılımına, kendi ilindeki yerel siyasete katkısına bakacak. Kendi seçim bölgesinin memnuniyetine bakılacak. Hem mevcut vekiller, hem de aday adayları değerlendirilerek bir kan değişimi söz konusu. Bizim siyasetimiz biraz da bayrak yarışı.

Kabine nasıl oluşturulacak?

"İŞİN İÇİNDEN GELEN BAKANLAR OLACAK"

Bunlar şu ana dek konuşulmadı. Tüm istişareler sonucunda, sen başvur, sen başvurma gibi söylemlerin doğru olmadığına karar verildi. Üst kurul karar verecek. Artık yeni sistemde daha çok bakanlar işinin içinden gelen, iş dünyasının içerisinde işini en iyi yapan, konusuna hakim, yönetim konusunda sorun yaşamamış kişilerden de bakanlar olabilecek. O konuda bir sıkıntı görmüyorum. Meclis başkanı şu mu, bu mu olacak diye bir değerlendirme yapılmadı.

Anketlerdeki son durum...

"ANKETLERDE SEÇMEN ALGISINI ARAŞTIRIYORUZ"

Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil de, siyasal olanla ilgilendik. Siz sayılara takılı kalırsanız, siyaseti geri bırakırsınız. Biz öncelikli olarak anketlerde sorun alanlarını anlamaya çalıştık. Siyaset toplumsal sorunları ve ihtiyaçları yönetme sanatıdır. Biz kamuoyu araştırmalarında daha çok seçmen algı haritasını araştırıyoruz. Farklı kesimlerin talepleri, diğer kesim bu talepleri nasıl değerlendiriyor? Türkiye'de sessiz bir çoğunluk var, seçimi bunlar belirliyor. İzleyen, takip eden, sandıkta söz söyleyen bir kesim var. O kitlenin bunları nasıl okuduğu önemli. Farklı etnik kesimlerin algılayışı, bakışları, ihtiyaç görüp görmedikleri üzerinden araştırarak siyaset ve iletişim üretiyoruz. Ben gülüyorum, cumhurbaşkanı adayı öyle şeyler söylüyor ki, kulaktan duyma, somut olmayan şeyleri yapacağız, edeceğiz. Her eve bir iş, her aileye bir ev falan, Türkiye burayı geçti. İnsanlar bundan hoşlanmıyor, boş vaatler olarak görüyorlar. Artık sorunları somut olarak tespit ederek, somut çözümler ortaya koymak gerekiyor.

Cumhur İttifakı ortak miting yapacak mı?

"RAMAZAN'DA GÜRÜLTÜLÜ BİR ÇALIŞMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Henüz biz mitingleri planlamadık. Kaç miting yapılacak, planlaması gerçekleştirilmedi. Biz zaten sürekli sahadayız. Son olarak İzmir ve İstanbul kongreleri ile 51 ilde miting yaptı. Salona girmeden 50 ila 150 bin arasında değişen miting yaptı. Biz sürekli sahadayız, cumhurbaşkanımız, başbakanımız, genel başkanlarımız sürekli sahada. Ramazan ayı da geliyor, onun sükunetine de uygun davranmak gerekiyor. Biz Ramazan ayı boyunca gürültülü bir seçim düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor, gönüllere girmeden sandıktan çıkamazsınız. Bu rıza inşaasıdır. Ramazan ayında insanları dinleyerek, sorunlarına, sıkıntılarına daha çok çözüm üreterek çalışacağız.

Koray Aydın'ın Adil Öksüz iddiası..

Yıllardan beridir, 20 yıldan beri... Seçmen davranışını belirleyen değişkenler nelerdir? Kamuoyu araştırmaları ile seçim sonucu analizi. Bu milletin terazisi çok sağlam, hiç şaşmıyor. Seçmen artık rasyonel tercih modeline göre oy veriyor. Oy verme davranışında rasyonel tercih öne çıkıyor. Seçmen hepimizi izliyor, konuşmalarımıza bakıyor. Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal

Bahçeli'nin af önerisi...

Sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımız gerekli açıklamaları yaptı.