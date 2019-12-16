AK Partili Ülgen hayatını kaybetti

16.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:00

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Ülgen hayatını kaybetti.



Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Ülgen'in vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Ülken'in vefatı AK Parti Aydın camiasını da yasa boğarken, bir çok partili isim ailenin acısını paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA