AK Partili Ülgen hayatını kaybetti
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AK Partili Ülgen hayatını kaybetti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Ülgen hayatını kaybetti.

16.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:00
AK Partili Ülgen hayatını kaybetti

Adalet ve Kalkınma Partisi () önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Ülgen hayatını kaybetti.


Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Ülgen'in vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Ülken'in vefatı AK Parti camiasını da yasa boğarken, bir çok partili isim ailenin acısını paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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