AK Partili Turan, Yenice ilçesini ziyaret etti
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AK Partili Turan, Yenice ilçesini ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı sonrası Yenice ilçesini ziyaret edip burada vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partili Turan, Yenice ilçesini ziyaret etti
05.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:03

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı sonrası Yenice ilçesini ziyaret edip burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak kaymakamlığa geçen Turan, burada göreve yeni atanan Musa Göktaş ile görüştü.

Bülent Turan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenice'nin tarihi, zengin bitki örtüsü, tarımı ve turizmiyle öne çıkan kadim bir ilçe olduğunu söyledi.

"Yenice'mizin en büyüğü olan 98 yaşındaki Zeynep teyzemizin hoş sohbetinden istifade ettik, duasını aldık, hala oya ve dikiş yapmasına şahit olduk" diyen Turan, "İlçemizin tüm oda başkanları ile bir araya gelerek talep ve tespitlerini değerlendirdik. Yenice Belediye Başkanımız Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanımız İbrahim Taşkın, ilçe başkanımız Mehmet Güngör ve il genel meclis üyelerimizle göreve yeni başlayan kaymakamımız Musa Göktaş'ı makamında ziyaret ederek ilçemiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Kalkım beldemizde de vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla sohbet ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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