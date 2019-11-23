AK Partili Turan kreş açılışına katıldı

23.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:34

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesinde kreş açılışına katıldı.

Hayırsever Hasan Ayçiçek'in 4-6 yaş çocuklar için Kur'an Kursu yapılması şartıyla Lapseki İslam Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneğine bağışladığı arazi üzerine inşa edilen "Şehitler Kur'an Kursu İnci Taneleri Kreşi" törenle hizmete açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada, "Bu millete olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Gece gündüz çalışarak, bu milletin bize olan emanetini taşıyarak, bu toprakların ayağa kalkmasını gönülden istiyoruz. Lapseki'mizin dönüşümünü değişimini hep beraber yaşadık. Doğal gazımız evlerde yanmaya başladı. Bu dönemde Lapseki'nin bütün mahallelerine doğal gaz gelecek." dedi.

Alt yapı işlerinin ardından estetik işlere başladıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Orman Bölge Müdürlüğünün olduğu yer, eski belediye binası, pazar yeri meselesi gibi Lapseki'nin ruhuna dokunacak birçok projeyi inşallah beraberce takip edip, hayata geçireceğiz. Sahilimiz güzel olduğu gibi arka mahallelerimiz de güzel olacak inşallah. Hepsini ayağa kaldırmak, şık hale getirmek hepimizin görevi."

Çok kıymetli bir açılış için bir arada olduklarını aktaran Turan, "Çanakkale'mizin, Lapseki'mizin anaokulu, ilkokulu kampanyasının bir alt başlığı da kreş kampanyasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı Lapseki İlçe Müftülüğümüzün öncülüğüne bir güzel kreşin açılışını yapıyoruz. Çocuklarımız bu güzel mekanlarda hocalarımın öncülüğüne annelerine babalarına, vatanına milletine, sağlıklı huzurlu, imanlı evlatlar olsun diye çalışacağız. 36 öğrenci kapasiteli, 165 metrekare imkanı olan, alt yapısı üst yapısı miniklerimiz için hazırlanmış olan bu güzel kreşimizi açma imkanı bulacağız. Hasan Ayçiçek büyüğümüz burayı bağışladı. İslam Eserleri Vakfımız emek gösterdi, müftülüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Diyanet İşleri bünyesinde de bu güzel kreşin açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene Vali Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Özele İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA