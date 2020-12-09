AK Partili Turan: "11 bin 341 iş yerine asgari ücret desteği sağladık"
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AK Partili Turan: "11 bin 341 iş yerine asgari ücret desteği sağladık"

09.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:25
AK Partili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Covid-19 salgını sürecinde Çanakkale'de çalışma hayatına ilişkin verilen destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Covid-19 salgını sürecinde Çanakkale'de çalışma hayatına ilişkin verilen destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Salgının başından bu yana sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Turan, "Çanakkale'mizde hemşehrilerimiz için önemli ekonomik ve sosyal destek paketlerimizi hayata geçirdik" dedi.

2020 yılında Çanakkale'de 11 bin 341 iş yerine 2 milyon 548 bin 481 lira asgari ücret desteği sağlandığını belirten Turan, " Yine bu süreçte aylık ortalama sigortalı 61 bin 684 kişi, aylık ortalama 13 bin 580 iş yeri için toplamda 119 milyon 559 bin 558 TL prim teşviki uygulandı. İŞKUR üzerinden salgının çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması anlamında önemli destekler verildi. Kısa Çalışma Ödeneği için ödeme şartlarını yerine getiren ortalama 17 bin 500 çalışan için bu güne kadar toplam 76 milyon 568 bin 694 lira ödeme yapıldı. 8 bin 500 kişi için toplamda 25 milyon 623 bin 378 lira Nakdi Ücret Desteği verildi. 5 bin aşkın kişiye toplamda 32 milyon 362 bin 160 lira işsizlik ödeneği verildi. Ayrıca, Toplum Yararına Program, eğitim programları, meslek kursları ve online eğitimler yapıldı. Bu süreçte 7 bini aşkın hemşehrimiz özel sektörde işe yerleştirildi. Bunların 387'si engelli kardeşimiz. Emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte hemşehrilerimize hizmet etmek her zaman onurumuz. Ayrıca neredeyse her gün yeni bir yatırım müjdesi verdiğimiz Çanakkale'de Millet Bahçeleri yapılırken esnafa ve çalışana destek verilmediği gibi haksız ithamların kimseye faydası yok. Bugün Millet Bahçeleri gibi şehrimizi daha da güzelleştirecek projelerimizi hayata geçirirken diğer alanları asla ihmal etmiş değiliz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

AK Partili Turan: '11 bin 341 iş yerine asgari ücret desteği sağladık'
AK Partili Turan: '11 bin 341 iş yerine asgari ücret desteği sağladık'
AK Partili Turan: '11 bin 341 iş yerine asgari ücret desteği sağladık'
AK Partili Turan: '11 bin 341 iş yerine asgari ücret desteği sağladık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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