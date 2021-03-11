AK Partili Turan: "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mecliste Çanakkale rüzgarı esti"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Partili Turan: "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mecliste Çanakkale rüzgarı esti"

11.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:36
AK Partili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı ve Akif Belgeseli'nin gösterimi kapsamında Çanakkale'nin değerlerinin gazi Mecliste ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı ve Akif Belgeseli'nin gösterimi kapsamında Çanakkale'nin değerlerinin gazi Mecliste ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2021 İstiklal Marşı Yılı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı ve Akif Belgeseli'nin gösterimi yapıldığını anımsattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde Çanakkale Valiliğince gerçekleştirilen programda, gazi Mecliste adeta "Üstad Akif" ve Çanakkale rüzgarı estiğini ifade eden Turan, "Gazi Meclisimizde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliklerinden dolayı oldukça mutluyuz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nde Çanakkale Şehitliği, Bayramiç, Çanakkale'nin eşsiz güzellikleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir kez daha görme ve tanıtma imkanı bulduklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, sergimizin açılışını gerçekleştirdikten sonra Akif Belgeseli'nden bir kesit izledi. AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale'mizin değerlerinin Gazi Meclisimizde ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduk. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla bu etkinlikler daha anlamlı oldu. Bu vesileyle Üstad Akif'i, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İstiklal Marşı Yılı'na özel olan, Üstad Akif'e vefamızı gösteren bu anlamlı etkinlikte başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere, Çanakkale Valimize, emeği geçenlere ve Çanakkale'mizden ve farklı illerden gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili Turan: "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mecliste Çanakkale rüzgarı esti" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:37:40. #1.16#
title