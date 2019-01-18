Ak Partili Turan: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler?

AK Grup Başkanvekili Bülent Turan, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek, "İstanbul'a imam, Ankara'ya Ülkücü, nerede CHP'liler? Gelin Konya'ya. Konya'dan 2 vekil var değil mi? Biri Saadet Partisi'ne gitti. Birisi zaten AK Parti'ye ihanet eden eski bir adam. Şunu diyeceğim; İstanbul'da, Ankara, Konya'da tek bir CHP'li bulamayan ana muhalefet, hangi umutla Konya'dan, Türkiye'den oy isteyecek?" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 ilçenin belediye başkan adaylarının tanıtımı için program düzenledi. Cumhur İttifakı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi için AK Partili mevcut başkan Uğur İbrahim Altay aday olurken, 31 ilçeden 5'inde MHP, 26'sında da AK Parti aday gösterdi. MHP'nin daha önce açıklanan Ereğli ve Meram ilçe adayları ise adaylıktan çekildi.

Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zayıf bir lider olduğunu belirterek, "Çok güçlü lider, zayıf teşkilat olur mu? Asla olmaz. Tam tersi; çok güçlü teşkilat, zayıf bir lider Sayın Kılıçdaroğlu gibi olur mu? Asla olmaz. O yüzden genciyle, kadınıyla, belediyesiyle, meclis üyesiyle, büyükşehriyle, vekiliyle, kapı kapı gezip, göreceksiniz, Cumhur İttifakı'nın son aldığı oydan daha çok oyu aldığını göreceğiz" diye konuştu.

'SEÇİM BİTTİ, CUMALAR BİTTİ'

Ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdüren Turan, "Bu adamlar yıllarca bu ülkede muhafazakar insanlara kan kusturdular. Mevlana anlayışına hep yan baktılar. Ama seçim geldi. Cumhurbaşkanlığında da aynısı oldu, 'Ben her zaman cuma kılıyorum' deme densizliğinde bulundular. Seçim bitti, cumalar da bitti. Bunu hep beraber görüyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU' ELEŞTİRİSİ

Bülent Turan, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun da soyadı 'İmam' olduğu için aday gösterildiğini ileri sürdü. Turan, "İstanbul'a bakın. İstanbul'da CHP aday çıkardı. Çıkardığı adayın soyadı 'İmam' diye sözüm ona muhafazakarlardan oy almayı düşünecek kadar zayıf hale geldiler. Oysa ufak bir ilçenin büyükşehre taşınan, hesap görülen bir başkanıydı. O ilçenin belediye başkanı geçmiş yıllarda AK Partiliydi ve onun yaptığı çalışmalarla bugüne gelmeye başladılar. Daha ötesi takip ediyorsunuz. Basınımız takip ediyor. Adam 'Ben CHP'liyim' demeye utanıyor. CHP bayrağı göstermiyor. Çünkü biliyor ki CHP'nin 90 yıldır, bu milletin zihnindeki, hafızasındaki hatıraları bunlara yüzde 20'den fazla oy aldırmadı, aldırmayacak. İktidarlar değişse de değişmese de aldığı oy yüzde 20-23, daha fazlası olmayacak" dedi.

'ÜLKÜCÜ OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR ADAM'

Turan, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ı da eleştirdi. Turan, "Bir de Ankara'ya bakın. Ankara'da ne yaptılar? 40 yıldan beri Ülkücü olduğunu iddia eden bir adamı, aday yaptılar. İstanbul'a imam, Ankara'ya Ülkücü, nerede CHP'liler? Gelin Konya'ya. Konya'dan 2 vekil var değil mi? Biri Saadet Partisi'ne gitti. Birisi zaten AK Parti'ye ihanet eden eski bir adam. Şunu diyeceğim; İstanbul'da, Ankara, Konya'da tek bir CHP'li bulamayan ana muhalefet, hangi umutla Konya'dan, Türkiye'den oy isteyecek? Asla bizim rakibimiz yok. Biz Cumhur İttifakı, ey MHP'liler, ey AK Partililer, hata yapmazsak, sen-ben kavgası yapmazsak, bizim bizden başka rakibimiz olmadı, olmayacak inşallah" diye konuştu.

YALAN FONU KURDULAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminatlar için partisinin milletvekillerinin fon oluşturmasını eleştiren Turan, şöyle dedi:

"Adamlar geçen hafta fon kurdular. Ne fonu? Yalan fonu. Yalan makinesine jeton atma gibi, kendi vekillerinden para toplayarak, attığı yalanlardan kaynaklı tazminatları ödemeye başladılar. İnsan utanır, aynaya bakar. 'Olmaz' der, 'yakışmaz' der, hata yapmamaya çalışır. Onu yapmak yerine para bulup, bu sorunu çözmeye çalıştılar. En büyük sorunumuz ana muhalefet. Keşke daha güçlü ana muhalefet olsa, keşke Cumhur İttifakı'nın karşısında daha dirayetli ittifak olsa da biz de daha iddialı çalışmaya, proje üretmeye başlasak." - Konya

Kaynak: DHA