AK Partili Turan: Doğu Akdeniz'de attığımız adımlar önümüzdeki yüzyılımızı şekillendirecek ÇANAKKALE'de turizm temsilcileriyle buluşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Doğu Akdeniz'de attığımız adımlar önümüzdeki yüzyılımızı şekillendirecek" dedi.

ÇANAKKALE'de turizm temsilcileriyle buluşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Doğu Akdeniz'de attığımız adımlar önümüzdeki yüzyılımızı şekillendirecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kentteki bir otelde turizm sektöründeki temsilcilerle bir araya geldi. Bölge turizminin yanı sıra turizmcilerin sektörel taleplerinin de değerlendirildiği toplantıya Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve turizm işletmecileri de katıldı.

Çanakkale'nin ve bölgenin kaderinin turizm olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şehir ve bölge ekonomisinin gelişmesinin, turizmin gelişmesinin, ekonomide çarkların dönmesinin yatırım ve istihdam anlamına geldiğini belirtti. Pandemi sürecinde turizm sektörüne yönelik desteklere değinen Turan, Çanakkale'nin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, "Çanakkale'miz sahip olduğu eşsiz tarihi, doğal güzellikleri, dalış turizmi, müzeleri gibi değerleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri. Yeşil, mavi ve huzur bir arada. 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesiyle hayat bulan birçok proje ile turizmde büyük bir ivme yakaladık. Troas Yolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeler bizi heyecanlandırıyor. Pandemi sürecinde turizm sektörüne yönelik istihdamın korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği, KDV oranlarında yıl sonuna kadar gerçekleştirilen indirim, SGK ve stopaj ödemelerinde erteleme gibi sektörü rahatlatan önemli desteklerimiz oldu. Bu süreçten sonra Çanakkale turizmi büyük bir patlama yapacak" dedi.'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN VARLIĞINI SORGULAMAK AKLA AYKIRI'Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Turan, şöyle konuştu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz'de cirit atmalarına seyirci kalınırken, Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye'nin varlığını sorgulamak akla aykırı. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlar önümüzdeki yüzyılımızı şekillendirecek kadar önemli adımlar. Ülkemizin BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları içinde sismik araştırma faaliyeti yapan Oruç Reis, adeta 83 milyonun hakkının simgesidir. Yunanistan, Fransa gibi ülkeler yaygara yapınca fırtınalar kopmuyor. Egemenlik haklarımızdan, Mavi Vatan'dan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımıza saygı duyanlara diyalog ve müzakere yolu açık. Doğu Akdeniz, siyaset üstü milli bir meseledir. Biz içeride her türlü kavgamızı yaparız; ancak muhalefetin bu konuya bu bilinçle yaklaşması gerekir."

Kaynak: DHA