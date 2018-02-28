Ak Partili Turan: "Darbeler, Milletimize, Demokrasimize, İnsan Hakları ve Hukuka Yapılmış Ağır...

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Siyasi tarihimizde gerçekleşmiş bütün darbeler, milletimize, demokrasimize, insan hakları ve hukuka yapılmış ağır saldırılar ve ihanettir" dedi.

TBMM'de 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Turan, cuntacıların o dönem hükümetin istifa etmesi için her türlü gayrimeşru yollara başvurduğunu belirterek, "Siyasi tarihimizde gerçekleşmiş bütün darbeler, milletimize, demokrasimize, insan hakları ve hukuka yapılmış ağır saldırılar ve ihanettir. Bu darbeleri gerçekleştirenler başta olmak üzere destek verenleri ve darbe zihniyetini taşıyanları kınıyorum, telin ediyorum" dedi.

Turan, darbelerin emperyalist çevrelerin desteğiyle yapıldığını kaydederek, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve en son 15 Temmuz darbeleri ve ihanet kalkışmaları, 'bizim çocuklar başardı, bizim çocukların gözaltına alınmasından endişeliyiz' diyen emperyalist çevrelerin teşviki ve desteğiyle yapılmıştır. Darbeler yapılırken memleket adına ortaya çıkılmıştır ama bu memleketin düşmanı olan küresel odakları memnun etme amacı güdülmüştür. 'Bin yıl sürecek' demişlerdi, bin yıl değil 5 yıl içinde millet bu süreci ters yüz etti" ifadelerini kullandı. - ANKARA