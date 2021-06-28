AK Partili Turan'dan 'kaçak restoran' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan alanda kaçak restoran yapıldığı iddiasına ilişkin, "Baştan aşağı kaçak olan, baştan aşağı suç olan yerden bahsediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan alanda kaçak restoran yapıldığı iddiasına ilişkin, "Baştan aşağı kaçak olan, baştan aşağı suç olan yerden bahsediyoruz. Mührü kaldıran kimse bunun hesabı sorulacak" dedi.

AK Parti'li Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sazlıaltı mevkisinde, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan alana kaçak restoran yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Turan, Assos bölgesinin tarihi kimliğiyle çok özel bir yer olduğunu, bu tarz yerlere çok daha fazla hassasiyet duymak zorunda olduklarını söyledi. Turan, "Dün bir açılışa tanıklık ettik. Öyle bir açılış ki; zannedersiniz dünyanın en büyük yatırımı söz konusu. CHP'nin 10'dan fazla genel başkan yardımcısı, milletvekilleri, belediye başkanı, parti meclisi üyesi hepsi oradalar. Ne açmışlar, bir restoran. Bir defa bu kadar büyük katılımla açılış yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

'ORADA MÜHÜR VAR'Turan, açılan yerin SİT alanı içerisinde olduğunu söyleyerek, "Kıyı kenar şeridini ihlal eden bir yer içerisinde. Yapı kayıt belgesinin alınmasından sonra mevcut eski binayı yıkıp çok daha büyüğünü yapan, yani sahte yapı kayıt olarak yapılan bir bina. Daha ötesi burayı orman işletmesi durdurmaya çalışmış, tutanak tutmuş. Yetmemiş, özel idare oraya gitmiş ve orada yapılan işin kaçak olduğundan bahisle mühürleme işlemi yapmış. Fakat devletin mühürlemiş olduğu yeri bile bugün mührü sökerek açılış yapan bir siyaset anlayışı söz konusu. Bir daha söylüyorum. Orada mühür var. O mührü kaldırıyorsunuz açılış yapıyorsunuz. Bu, 'Biz bu ülkede ceza davasını takmayız. Hukuku mahkemeyi takmayız inanmayız' demektir" diye konuştu.'HESABINI VERECEK'Turan, bunun dava konusu olduğunu belirterek, "O yüzden o mührü kaldıran kimse bunun hesabı sorulacak. Baştan aşağı kaçak olan, baştan aşağı suç olan yerden bahsediyoruz. Ama daha vahimi; bu ülkede 'Kaz Dağları' denilince çok hassas olan saygı duyduğumuz bir anlayış var. Basında var siyasette var. Ama dünden beri, ısrarla Kaz Dağları'nı, çevreyi, ormanı gündem yapan insanların bunu görmüyormuş gibi yapmalarını ibretlik olarak görüyorum. Kamunun malının üzerine kaçak bina yapan, kıyı kenarını ihlal eden, mührü söküp de inşaat yapan insanları görmeyip de neyi göreceksiniz? Bunun bir samimiyetsizlik olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRITuran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Bu hatanın, suçun binde birini bir başka siyasi kimlikle bir başkası yapmış olsaydı; CHP Meclis'i yakardı, siyasi gündemi boğardı tabiri caizse. Ancak CHP'nin çok sayıda genel başkan yardımcısının, vekilinin oraya katılmış olmasını görmüyormuş gibi yapmalarını ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İstiyorum ki; CHP'nin genel başkanı çıksın 'yapılan iş yanlıştır' desin. İstiyorum ki oraya katılan tüm CHP'lileri uyarsın. 'Asla yanlışa ortak olmayın' desin. İstiyorum ki CHP'nin kanalı gibi düşünülen Halk TV'nin de bu yanlışından dolayı uyarılsın ve bu yıkımı kendileri yapsınlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı