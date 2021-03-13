AK Partili Turan'dan Gelibolu'yla ilgili doğal gaz açıklaması
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AK Partili Turan'dan Gelibolu'yla ilgili doğal gaz açıklaması

13.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:02
AK Partili Turan'dan Gelibolu'yla ilgili doğal gaz açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine doğal gaz getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine doğal gaz getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Meclis kararı alındığı takdirde 2022 yılı beklenmeden çalışmaların başlayacağının altını çizen Turan, "Doğal gaz çevre dostu olmakla birlikte hemşehrilerimizin evlerinde ve işyerlerinde konforlu bir şekilde ısınabilmesini sağlamaktadır. Çanakkaleli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır şiarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve Gelibolu'dan gelen Kaymakamımız Hakan Kılınçkaya, İlçe Başkanımız Serhat Sürücü, Belediye Meclis Üyelerimiz Hakan Durav ve Tuncay Sezer ile birlikte EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'a ziyaret gerçekleştirdik. Ziyarette Gelibolu'ya doğal gaz getirilmesini konuştuk. Bir yere doğal gaz gelmesi çok taraflı bir konu. Gelibolu'muza doğal gaz gelmesi adına Ankara boyutunda bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak yerel meselelerden dolayı yaşanan gecikme konusunda da yerel dinamiklerin adım atması gerekiyor. Geldiğimiz noktada Gelibolu Belediye Meclisince ivedi olarak karar alınması halinde 2022 yılı beklenmeden bu yaz doğal gaz yatırımına başlanacağının sözünü aldık. Umarım ki herkes üstüne düşeni yapar ve en kısa sürede göz bebeğimiz Gelibolu'muza doğal gazı getirebiliriz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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