Ak Partili Turan: "Bunların Ülke Yönetmek Gibi Bir Hedefi Arzusu Yok"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Biz 100 günde 400 projeyi hayata geçirmeyi hedeflerken, muhalefet 100 günde imza sayamıyor. Bunların ülke yönetmek gibi bir hedefi arzusu yok. Tek dertleri koltuk elden gitmesin" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde genişletilmiş ilçe toplantısında partililerle buluşan Milletvekili Bülent Turan, CHP'de yaşanan imza polemiğini değerlendirdi. AK Parti'nin 100 günde 400 projeyi hedeflediğini söyleyen Turan, muhalefetin 100 günde imza sayamadığına vurgu yaptı. Ekonomiyi, doların yükselmesini eleştirenlere ise Turan, "Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler ekonomik meselelere el attı, ama göreceksiniz bu da yoluna girecek. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi dış politikasını düzenleyen bir ülke" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Farz edin Türkiye Muharrem İnce'ye oy verseydi bugün ne olurdu? Kim kime oy vermişse baş tacı, ama Muharrem İnce bugün kazansaydı bakanlar kurulunu Kılıçdaroğlu mu atayacaktı? Yoksa İnce mi atayacaktı? Kendi kongresini yapamayan bir parti Türkiye'ye ne katabilir? Kongre yapamayan partinin kime faydası var? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi başkan olsun diye aday yapmadı. Kendisinden kurtulmak istedi. İnce şuan vekil bile değil. Bu ülke bu kadar küçük mü? Kendi koltuk kavgasını Cumhurbaşkanlığına alet ettiler. Madem Muharrem İnce iyi bir aday neden partiye genel başkan yapmıyorsun? Madem kötüydü niye cumhurbaşkanı yapmaya çalıştınız? Biz CHP'yi Atatürk'ün partisini biliriz. Her kampanyaya Anıtkabir'den başlarlardı bu kampanyaya Edirne'den başladılar. HDP doğuda oy kaybetti, batıda oy arttı. Çünkü CHP omuz verdi. Afrin'e girdik ne işiniz var dediler, Atatürk olsa Mehmetçiğin başında olurdu. Önlerine konan metin neyse onu okuyorlar. Normal şartlarda CHP üyesi olmaması lazım, ama CHP vekili olan var" şeklinde konuştu.

Turan, "Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler ekonomik meselelere el attı, ama göreceksiniz bu da yoluna girecek. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi dış politikasını düzenleyen bir ülke. Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı, şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da Türkiye ne der diye bakıyorlar. Biz İMF' li yılları biliyoruz. Önceden öğretmen limon satıyor diye haberler olurdu şimdi var mı böyle bir haber. Dolar üç kuruş aratacak Türkiye batacak diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlarda bozulacak" ifadesine yer verdi. - ÇANAKKALE