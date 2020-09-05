AK Partili Turan: "Bu hareket, Kılıçdaroğlu ve kodlarından uzaklaşan CHP'ye bir tepkidir"
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AK Partili Turan: "Bu hareket, Kılıçdaroğlu ve kodlarından uzaklaşan CHP'ye bir tepkidir"

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

AK Partili Turan:
05.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:11

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Turan, "Muharrem İnce'nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur. Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu'na ve kodlarından uzaklaşan CHP'ye bir tepkidir. CHP kurultayında da bu tablo net bir biçimde görüldü. Dolayısıyla tamamen CHP'nin meselesidir. İktidar partileri, ittifaklar dünyanın her tarafında bu tarz süreçler yaşayabilir; fakat muhalefetteyken bölünmek CHP yönetiminin içine düştüğü biçare hali gösteriyor. Bu hareketin sonunun nereye varacağını en çok Kılıçdaroğlu merak ediyordur. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak işimize bakıyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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