AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler var
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik düzenlemesinde bazı revizelerin söz konusu olduğunu söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Turan, "Düzenlemede revizeler sözkonusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz" diye konuştu.
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