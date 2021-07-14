AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır
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AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır

AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı darbe ve işgal girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı darbe ve işgal girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etti. 

Bülent Turan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz, milletimizin karanlıklardan aydınlıklara çevirdiği bir gecenin destana dönüşmesinin adıdır. 15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar Zaferi neyse 15 Temmuz'da verilen kutlu mücadele de odur. 15 Temmuz'da, milletimizin istiklal ve istikbal uğruna neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünya gördü. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, canı pahasına ülkesine, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktı. Ülkemizin dört bir yanında olduğu Çanakkale'mizde de meydanlarda olduk. Hain terör örgütünün kirli hesaplarını milletimiz bozdu. 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen milletimizdi, milli iradeydi ancak teslim alınan darbeciler oldu. 84 milyon olarak, o gecedeki kararlılığımız, duruşumuz bugün de devam ediyor. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz en büyük gücümüz. Aziz şehitlerimizin, kahraman ecdadımızın emaneti bu güzel ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak boynumuzun borcu. Bu duygularla hain darbe girişiminin 5'inci yılında 15 Temmuz Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve bu vatan uğruna can vermiş tüm kahramanlarımızı minnetle ve duayla yad ediyor; Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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