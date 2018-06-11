AK Partili Tuğrul Türkeş: Muharrem İnce Çok İyi Performans Gösteriyor

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adaylarını "Kanlı, canlı ve heyecanlı" şeklinde tanımlayan Türkeş, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin performansını değerlendirdi.

"MUHARREM İNCE ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR"

Akşener için, "Meral Hanım erkek siyasetine dahil olmaya çalışıyor. Daha farklı bir siyaset yapması lazım ki yapamıyor" diyen Türkeş, Muharrem İnce için ise, "Çok iyi bir performans gösteriyor. Ama, 'Ben Türkiye yöneteceğim' diyen Cumhurbaşkanı adayı, 'bizi seçin biz yönetmeyeceğiz, biz eskiye döneceğiz' diyor" şeklinde konuştu.

"BAHÇELİ, KENDİ ADAYLARINI UYARSIN"

Bahçeli'nin "AK Partili milletvekillerini uyarıyorum" sözlerine tepki gösteren Türkeş, "Geçen gün Bahçeli elleri titreyerek bağrıyor kürsüden 'AK Parti adaylarını uyarıyorum' diye. Sayın Bahçeli senin MHP adaylarını uyarman lazım, sahada yanlış bilgiyi veren onlar." dedi.

"7 HAZİRAN'DA KOALİSYON KURULSAYDI..."

Türkeş, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti-MHP koalisyonunu istediğim için partiden dışlandığını belirterek, "7 Haziran'da AK Parti-MHP koalisyonu kurulsaydı, belki de 15 Temmuz olmazdı" dedi.

SEÇİM TAHMİNİ

24 Haziran seçimlerine ilişkin bir de tahmin de bulunan Türkeş, "Tahminlerde ben pek iyi değilim. Seçim bugün olsa diye soruyorlar. Ama seçim bugün olmuyor, 2 hafta sonra olacak. Dışarıda ne olacak, Türkye'de ne olacak? Bunları nihai görmek lazım ama net olduğunu da düşünmüyorum. Seçim ikinci tura kalabilir. Ancak kalırsa da ben sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Kamuoyu yoklamalarının genel ortalamasını alınca ya birinci ya ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Bu ittifaklar parçalı bir Meclis yapısı ortaya çıkaracak. Sayın Erdoğan'ın arkasında Meclis desteği olmaz ise, ilk dönemdeki yönetim sisteminde sıkıntılar olabilir" ifadesini kullandı.