AK Partili Tek,"Terör örgütü PKK'nın da, onu destekleyenlerin de sonucu gelecek"

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mezrada terör örgütü PKK'nın döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili konuşan Ak Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek,"Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler o mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek"dedi.

Dün, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye önceden yerleştirilmiş EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda hayatını kaybetti. Olayla ilgili AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulunarak terör örgütüne karşı açık açık tepkisini dile getirdi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamasında," Bizler bu dağlara, ovalara ve yaylalara tohumlar ektik çocuklarımıza, evlatlarımıza miras kalsın diye. Lakin hainler mayınlar patlayıcılar yerleştirmiş. Bizler çocuklarımıza emanet bırakmak isterken bu iki yiğit evladımızdan nasihat aldık sizler iyi uyuyun rahat uyuyun ne pahasına olursa olsun bu hainlerin sonu gelecek.Bizler gül bahçesindeki dikenler temizlensin diye destek verirken soru önergeleri verip halkımızın toplumsal değerlerini kullanan sözde vekiller nerede soruyorum. Terör örgütünün bu tutumunu kınayacaklar mı yoksa yine kentimizin giriş noktalarında bu kentin huzuru için çalışan mazlum olan Dersime zalimlerinin girişini engelleyen güvenlik güçlerimizle uğraşıp işlerini engelleyip televizyonlarda, sosyal medyalara mı oynayacaklar. Bugün yüreğimiz yandı, bugün bir kez daha bu hainlerin, kalleşlerin gerçek yüzünü gördük. Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler o mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek"dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA