AK Partili Tek,"Kentimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz"

02.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:36

Tunceli'nin hiç bir sorunu ile ilgilenmeyip bölgeyi savaş platosu olarak değerlendirenlere tepki gösteren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek yaptığı açıklamada,"Kentimizi gasp etmeye çalışan kim olursa olsun izin vermeyeceğiz. Birileri siyaset yapacak diye ilimize gelen turistlerin kafasında soru işareti bırakılmasına, esnafımızın ekmeğiyle oynanılmasına seyirci kalamayız"dedi.



Tunceli'nin son yıllarda huzura kavuştuğunu belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, açıklamada bulundu.



Tek açıklamasında;" İlimizde yaşamayan, ilimizin hiç bir sorunu ile ilgilenmeyen sırf siyasetlerine reklam olsun diye ilimizi savaş platosu olarak değerlendiren ve kentimizi gasp etmeye çalışan kim olursa olsun izin vermeyeceğiz. Birileri siyaset yapacak diye ilimize gelen turistlerin kafasında soru işareti bırakılmasına, esnafımızın ekmeğiyle oynanılmasına seyirci kalamayız. İlimiz savaş platosu değildir, huzurun başkenti, huzurun göz bebeğidir. Bilinsin ki, terör örgütü PKK'nın savaş platosu oluşturmak için uğraştığı Munzur Vadisinde gondollar, tekneler, raftingler, zipline kısacası doğa sporlarıyla kentimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Kentimiz huzur ortamı ile hakettiği değere ulaşmıştır. Gümüş kapı teröre kapatılıp, huzura açılmıştır. Ancak yıllardır halkımızı mağdur edip oluşturulan yoksulluk üzerinden yöre halkımızı sömüren kesimler bundan rahatsızdır. Yapılan kuleler Necmettin Öğretmenimizin, Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin ve daha nice kahraman şehitlerimizin katillerine göz açtırmaz iken, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu huzurlu bir şekilde ulaşıma sunarken bundan rahatsız olanlar bu halkın düşmanıdır. Halkımızın huzurundan rahatsız olanlara sesleniyoruz. Ne oldu da rahatsız oldunuz, neden rahatsız oldunuz"diye konuştu.



Konuşmasını sürdüren Tek," Bizde açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz. Kentimizde yapılan kulelerden rahatsız olan bir tek sizlersiniz. Kuleler kentimizin huzur bekçileridir. Huzurumuzdan rahatsız olanları, Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin, Necmettin Öğretmenimizin katillerine göz açtırmayan kulelerden rahatsız olanların siyasetini gerekirse yırtar atarız gerekirse parçalarız. Allah'ın izniyle terör bitti, Tunceli'de terörün eseri kalmadı. Yani birileri iyi bilsin ki bugün kavalda çalsanız, edebiyatta yapsanız sesinizi dağ farelerine ulaştıramayacaksınız. Kıran 7 Munzur Vadisiyle inşallah kahraman güvenlik güçlerimiz huzur destanı yazmaya devam edecek. Tuncelimizin Huzur Şehri olmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz Tuncay Sonel'e ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA