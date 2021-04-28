AK Partili Taşkın, Mersin'in, uluslararası ticarette dışa açılan en önemli kapılarından birisi olduğunu belirtti
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AK Partili Taşkın, Mersin'in, uluslararası ticarette dışa açılan en önemli kapılarından birisi olduğunu belirtti

AK Partili Taşkın, Mersin'in, uluslararası ticarette dışa açılan en önemli kapılarından birisi olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Kovid-19 salgınına rağmen ülke ihracatının istikrarlı yükselişine Mersin'in de önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Mersin, uluslararası ticarette dışa açılan en önemli kapılarından birisi." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Kovid-19 salgınına rağmen ülke ihracatının istikrarlı yükselişine Mersin'in de önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Mersin, uluslararası ticarette dışa açılan en önemli kapılarından birisi." dedi.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde 36 milyar dolar seviyesindeki ihracatın 170 milyar dolar seviyesine çıkarıldığını anlatan Taşkın, "Salgına rağmen 2020 yılı ekonomik büyümede dünyaya parmak ısırtan Türkiye, mart ayında ihracatını, geçen sene aynı dönemine göre yüzde 42,2 artırarak, 18 milyar 985 milyon dolara ulaştırmış ve tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştır." dedi.

Taşkın, seçim bölgesi Mersin'in, uluslararası ticarette dışa açılan en önemli kapılarından birisi olduğunu belirtti.

Mersin'in, bereketli toprakları, limanı, serbest bölgesi, demiryolu ulaşımı, lojistik kültürü ve donanımlı insan kaynaklarıyla uluslararası ticarette güven veren bir il olduğunun altını çizen Taşkın, şunları kaydetti:

"Günümüzde 181 ülkeye ihracat yapabilen üretim kapasitesine ulaşan Mersin, 2021 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 artış yakalayıp 210 milyon 973 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Mersin'in ihracatında hububat bakliyat, yaş meyve sebze ve kimya sektörleri lokomotif rol oynamıştır. Ayrıca Akdeniz İhracatçı Birlikleri faaliyetlerinde de 2021 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44 artış sağlamış, 1 milyar 245 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmek ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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