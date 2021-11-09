AK Partili Taşkın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Lütfü Türkkan tepkisi Açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesini kınayarak, "Sayın Meral Akşener'den, herkesten önce kadın olması nedeniyle bu şahısla ilgili disiplin sürecini başlatması beklenirdi ama olmadı." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesinin Türk milletini derinden üzdüğünü söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Taşkın, "Türkiye'yi ayağa kaldıran bu seviyesiz davranışa gelen tepkilerin 'nasıl olsa birkaç günde unutulur' anlayışıyla geçiştirilmeye çalışılması daha büyük bir faciadır. Sayın Meral Akşener'den, herkesten önce kadın olması nedeniyle bu şahısla ilgili disiplin sürecini başlatması beklenirdi ama olmadı." diye konuştu.

Taşkın, bir milletvekilinin, seçildiği andan itibaren artık Türkiye'yi temsil ettiğini, şehitlerin ise Türk milletinin şehidi olduğunu dile getirdi.

TBMM'nin, Türkkan'ın "edepsizliğini kaldıramayacağını" ifade eden Taşkın, "Aziz milletimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık etmektedir. Milletimiz bu saygısızlığı yapanlara zamanı geldiğinde en sert cevabı verecektir. AK Parti olarak her zaman şehitlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle şehit yakınlarımıza ve şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılan bu edepsizliği şiddetle kınıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

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