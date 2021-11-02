AK Partili Taşkın: "Akdeniz bölgesindeki kan bağış miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde" - Haberler
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AK Partili Taşkın: "Akdeniz bölgesindeki kan bağış miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Partili Taşkın:

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz bölgesinde Mersin ve Adana başta olmak üzere elde edilen kan bağış miktarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz bölgesinde Mersin ve Adana başta olmak üzere elde edilen kan bağış miktarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim-4 Kasım'ınKızılay Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Türk Kızılayın kurulduğu yıldan bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi çalışmalar yaptığını kaydeden Taşkın, Türk Kızılayın Mersin'deki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Hayati öneme sahip kan hizmetlerinin Mersin'de yoğun şekilde devam ettiğini belirten Taşkın, "Akdeniz bölgesinde Mersin ve Adana başta olmak üzere elde edilen kan bağış miktarı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Hemşerilerimizin kan bağışı noktasında göstermiş oldukları hassasiyet her türlü takdiri hak etmektedir." dedi.

Herkesi kan bağışı yapmaya, Türk Kızılayın çalışmalarına destek vermeye davet eden Taşkın, başarılı çalışmaları dolayısıyla Türk Kızılay ailesini kutladı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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