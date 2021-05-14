AK Partili Sürekli: "Kudüs'e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalışıyoruz"
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AK Partili Sürekli: "Kudüs'e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalışıyoruz"

AK Partili Sürekli: 'Kudüs'e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalışıyoruz'
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İl teşkilatları olarak tüm imkan ve maneviyatla Kudüs'e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İl teşkilatları olarak tüm imkan ve maneviyatla Kudüs'e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti il başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle yaptığı bayramlaşma görüşmesinde il başkanları adına İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşma yaptığı belirtildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Sürekli, Kudüs'ün sadece Müslümanların değil, insanlığın kıblesi olduğuna dikkat çekti.

Filistinlilerin bayram namazını işgal ve bombaların altında kıldığını vurgulayan Sürekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Karanlığın orduları nihayetinde mağlup olacaktır. Hamdolsun ki gözü dönmüş bu dünya düzenine, teröre, adaletsizliğe ve zulme dur diyebilen bir Türkiye'yiz. Hamdolsun ki şahsınızın kabiliyet ve örnek liderliğiyle şirazesi kaymış, gözü dönmüş bu dünya düzenine, teröre, adaletsizliğe ve zulme dur diyebilen bir Türkiye'yiz.

Ülkemizin tüm dünyaya insanlık dersi veren güçlü tutumunun muvaffakiyet getirmesi için tüm il teşkilatlarımız teyakkuzdadır. Kudüs'ü şerifi hedef alanlara, masumların kanını akıtanlara ve bu acıya seyirci kalanlara yaptığınız çağrılar, her bir ilimizde, ilçemizde köyümüzde yankılanmaktadır. AK Parti İl teşkilatları olarak, tüm imkan ve maneviyatımızla Kudüs'e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalışıyoruz. Milletimizle tek vücut olduk, dimdik arkanızdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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